Promocionan La Oferta Educativa De La Universidad Provincial De Laguna Blanca

EL COLORADO. En los últimos días autoridades educativas provinciales brindaron una charla para dar a conocer interesantes alternativas para jóvenes de esta ciudad, tanto como de distintas localidades de la provincia. Una de las más interesantes ofertas que brinda Formosa.

Desde las instalaciones del Instituto Superior de Formación Docente “República Federal de Alemania”, se dieron a conocer días pasados una serie de opciones interesantes en carreras universitarias en la provincia.

En la oportunidad el Lic. Adrián Muracciole, Rector Organizador de la UPLaB, dijo que “estamos en el marco de la promoción de carreras y en esta oportunidad nos tocó estar en la bella comunidad de El Colorado. La tarea viene desde ya varios años, antes como Instituto Universitario Formosa, hoy como Universidad Provincial con las ofertas que venían como la Ingeniería en Producción Agropecuaria, la Licenciatura en Ciencias Ambientales y desde los últimos años, la Carrera en Medicina y la Licenciatura en Enfermería”.

Muracciole puso algunos ejemplos de jóvenes egresados de la zona, que pasaron por las aulas de esa casa de altos estudios, como fue el caso del joven Héctor Cardozo, oriundo de Colonia El Alba, a unos 15 km de esta ciudad. Se trata de uno de los primeros egresados en Ingeniería en Producción Agropecuaria. Muraccioli también citó otros ejemplos de jóvenes de esta parte de la provincia, hoy flamantes profesionales que trabajan en el sector público y privado, como el caso en esta oportunidad de el joven coloradense, Matías Recalde.

El Rector citó esos dos casos, entre otros tantos jóvenes de esta parte de la provincia, que tienen opciones interesantes en las distintas carreras que ofrece la Universidad Provincial de Laguna Blanca, “donde jóvenes formoseños tienen la oportunidad de ingresar a una universidad pública y de calidad y en su provincia, distante desde aquí (El Colorado) a unos 200 km donde estudiar estas careras que son estratégicas, para el desarrollo personal como profesional y por su puesto para el desarrollo provincial”.

El funcionario dijo ante un variado público presente de jóvenes interesados y docentes de distintos sectores y de la casa anfitriona del evento, que “la idea es venir a ofrecerles y contarles de qué se trata, donde los docentes de cada carrera, los decanos y con jóvenes estudiantes y egresados, para que les cuenten su experiencia de vivir esta etapa universitaria tan linda en la vida”.

Por otra parte, dijo que “Laguna Blanca es una hermosa ciudad con capacidad de albergar a los jóvenes formoseños que quieran estudiar en esta universidad”, expresó el funcionario.

Por su parte el Intendente local, Mario Brignole, que participó de la charla ofrecida por autoridades y docentes de la Universidad de Laguna Blanca, dijo que “es un gusto tenerlo al Rector de la Universidad acá, junto a su comitivaque vienen a hacer esta oferta a los jóvenes de esta ciudad, que tienen la posibilidad de asistir y estudiar en nuestra Universidad Pública Provincial”. Por otra parte, el mandatario comunal adelantó que “estamos preparando una visita, que vienen coordinando las autoridades educativas locales, para que con docente y alumnos interesados, puedan ir a conocer esta universidad, que permita que prontamente tengamos a jóvenes coloradenses con títulos universitario en cualquiera de las carreras que hoy vienen a ofrecernos”. Finalmente dijo que “esto es el Estado presente, con una Universidad Pública, gratuita y de calidad”.