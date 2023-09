Promueven la prevención del dengue y COVID – 19 en escuelas de El Espinillo

En la escuela primaria -EPEP Nº 7- de El Espinillo, un equipo de salud del hospital de esa localidad, brindó una charla a los y las escolares para insistir en los cuidados que deben tenerse para prevenir el dengue y el coronavirus.

Teniendo en cuenta que ambas enfermedades se mantienen vigentes, los profesionales de salud, consideraron dialogar con los estudiantes de ese nivel primario, para recordarles la importancia que tiene cumplir con las medidas de prevención para evitar la transmisión de los virus.

A su vez, en el caso del COVID -19, recordaron que es fundamental mantener una vacunación adecuada, con los refuerzos al día, de acuerdo a las recomendaciones dada para los grupos etarios y para las personas que se encuentran en distintas condiciones, tanto laborales como de salud.

Sobre el dengue, hicieron hincapié en continuar aplicando los cuidados que apuntan a evitar la formación de criaderos de mosquitos, como: eliminar todo tipo de recipiente que no se utilice y que puede acumular agua en su interior, donde los mosquitos puedan depositar sus huevos para evitar que nazcan nuevos mosquitos que luego puedan transmitir la enfermedad.

Acerca de eso, alentaron también al uso del larvicida para matar las larvas de mosquitos que puedan desarrollarse en los recipientes donde se junta agua pero no pueden taparse correctamente o, siempre siguiendo las instrucciones escritas en el envase y las que dan los brigadistas cuando vistan las casas de los vecinos.

En tanto reiteraron, que es fundamental usar repelente para evitar las picaduras, teniendo en cuenta que los virus del dengue, se transmiten cuando el mosquito pica a una persona infectada y luego, pica a una persona que está sana y se produce el contagio.

Por otro lado, en relación a la prevención del COVID – 19, el equipo de salud le recordó a los presentes, niñas, niños, padres y madres que acompañaron, que estamos en un momento en que los casos nuevamente aumentaron, por lo tanto, es primordial aplicar los cuidados para evitar la transmisión.

Entre las medidas puntualizaron: no compartir el mate o tereré con otros personas; evitar compartir el uso de utensilios u objetos personales; lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente; utilizar alcohol para higienizar las manos cuando no pueden lavarse; mantener los ambientes ventilados, abriendo puertas y ventanas; mantener la distancia física con otras personas, sobre todo con aquellas que presentan síntomas respiratorios y usar barbijo.

Respecto a eso, ampliaron hablando de la importancia de mantener al día los refuerzos recomendados para la vacunación COVID, recordando que las personas menores de 50 años, que son sanas, deben recibir un refuerzo una vez por año, subrayando “que en este grupo se incluyen los niños, a partir de los 6 meses de vida”.

Y aclararon, que a partir de los 50 años, las personas deben recibir una dosis de refuerzo dos veces al año –cada seis meses-. También, deben seguir ese mismo esquema, dos veces al año: los pacientes con comorbilidades y los inmunosuprimidos, sean menores o mayores de 50 años. Más el personal de salud y el personal llamado estratégico.

