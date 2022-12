Promueven las buenas prácticas para mantener los alimentos seguros durante las fiestas de fin de año

Desde la Dirección de Saneamiento, Bromatología y Zoonosis del Ministerio de Desarrollo Humano, con la consigna “Conocimiento = Prevención”, se brindaron una serie de recomendaciones a tener en cuenta en la elaboración de alimentos tradicionales que se preparan durante las Fiestas de Navidad y Año Nuevo.

Cabe remarcar que, es una época del año en la que se deben profundizar los cuidados que apuntan a la prevención de las enfermedades causadas por alimentos, teniendo en cuenta las altas temperaturas que se dan en la provincia.

En ese marco, entre las recomendaciones, citaron las 5 claves que promueve la Organización Mundial de la Salud (OMS), para mantener el buen estado y conservación de los alimentos.

En primer lugar, mantener la higiene, más la limpieza personal y del área de elaboración; separar los alimentos crudos de los cocidos; realizar una completa y adecuada cocción de los alimentos. Además, mantener los alimentos a una temperatura segura durante todas las etapas de su preparación y emplear agua y materias primas seguras para la elaboración de los mismos.

En ese contexto, insistieron en comprar los alimentos en establecimientos habilitados por la autoridad sanitaria competente, leer los rótulos de recomendación para mantener seguros los productos envasados, durante su preparación y en las formas correctas de descongelarlos.

Sobre lo último, mencionaron los modos correctos de descongelado: En heladera para un descongelado lento, en microondas que debe ser seguida por una cocción inmediata y bajo chorro de agua caliente, que debe hacerse en un recipiente que esté en contacto con la bacha.

Indicaron, al respecto, que “un alimento que se descongela no debe volver a congelarse”.

También indicaron que los alimentos preparados con anticipación “deben mantenerse refrigeradas en la heladera, en recipientes cerrados hasta el momento de su consumo”.

Las comidas que no se consuman durante la noche, no deben permanecer más de dos horas a temperatura ambiente y deben ser guardados en recipientes adecuados y refrigerados hasta el momento de su consumo. En tanto que, debe evitarse el consumo de alimentos que fueron recalentados más de una vez.

Otro punto a tener en cuenta es el orden para guarda los alimentos en dentro de la heladera. En la parte superior deben colocarse los alimentos cocidos y en la inferior alimentos crudos. Deben ser almacenarlos en recipientes adecuados hasta el momento de su uso o de su consumo.

Transporte

En preparaciones que requiera cadena de frio, el transporte debe realizarse en recipientes adecuados como ser conservadoras con hielo o gel refrigerante. Mantener los mismos a temperaturas adecuadas, en caso de no contar con lugar en heladeras, es una opción a tener en cuenta.

Compras

Al momento de la compra de los alimentos, debe prestarse atención al orden de compra, dejando en último lugar los que requieren frio para su conservación. Y se debe evitar hacer las compras en los horarios de altas temperaturas.

Para la compra de platos preparados, es importante elegir locales habilitados para tal fin, teniendo en cuenta el estado de higiene y limpieza de los mismos. Las habilitaciones comerciales deben estar exhibidas a la vista de los clientes, así como también los certificados de control de plagas. Si esto no sucede, se debe dar aviso inmediato a las autoridades sanitarias competentes.

Por último, se recomienda evitar el consumo en exceso de alimentos ultraprocesados, incluyendo bebidas alcohólicas, como también las azucaradas en niños.

Y se solicita que las personas se mantengan muy bien hidratadas, sobre todo los niños de corta edad y adultos mayores, además de extremar los cuidados para evitar las consecuencias que pueden acarrear a la salud en general, las altas temperaturas.