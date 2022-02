Pronostican un «pico turístico» para el fin de semana de Carnaval y será broche de verano «récord»

Compartir

El secretario de Turismo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Gregorio Werchow, consideró que las expectativas para el fin de semana de Carnaval “son muy buenas” y auguró que, a su finalización, este verano “va a ser récord por muchos años con respecto a la movilización turística”.

En declaraciones a Télam Radio, Werchow sostuvo que en la segunda quincena de febrero se notará una «disminución absolutamente razonable» producto del inicio de clases, pero que «vuelve a tener un pico en lo que es el fin de semana largo correspondiente al Carnaval” entre el sábado 26 de febrero y el martes 1 de marzo.

El dirigente de la entidad que agrupa empresarios pymes recordó que, hasta el 31 de enero, CAME computó 19 millones de personas que se movilizaron turísticamente y aproximadamente unas 21 millones de personas en tema de excursionistas”.

Señaló también que harán otro informe para conocer los resultados hasta el 28 de febrero, luego realizarán otro solo sobre el fin de semana largo de Carnaval, y cerrarán con un informe global desde el 16 de diciembre hasta terminado carnaval.

«La CAME no mide porcentaje de ocupación hotelera; no es un tema nuestro, para eso están las entidades sectoriales. Nosotros medimos el impacto económico que genera el turismo con la movilización», precisó Werchow.

En este sentido, aclaró que, de cara al informe final, medirán el impacto económico por región: “No nos olvidemos que cinco lugares se llevaron gran parte de este movimiento turístico generado por el Previaje; entonces, lo que queremos medir es lo que impactó en cada una de las economías regionales”.

