Propietaria del Supermercado «Lorena»: «La gente a partir del 10 ya empieza a tarjetear»

En contacto con el Grupo de Medio TVO, Lorena Villalba, propietaria del Supermercado «Lorena», se refirió a la situación económica actual y a cómo se comporta la gente a la hora de comprar. «La gente a partir del 10 ya empieza a tarjetear, también muchas familias dejaron de darse los gustos como antes y eso se siente», aseveró.

«La situación es muy complicada porque la realidad es que los precios no se pueden sostener, si o si uno traslada los incrementos al consumidor final, cada vez la plata rinde menos, la gente está endeudada, antes compraba a fin de mes con las tarjetas de crédito y ahora nos damos cuenta que el 10 ya empiezan a tarjetear», comenzó diciendo y reconoció que «la situación es compleja para todos».

Seguidamente, la misma fue consultada si es que sienten que bajó la venta en cuanto al volumen de mercaderías. «Se siente en varios productos que se venden menos. Todos los de primera necesidad obviamente salen, pero por ejemplo gustos que antes se podían dar como chocolate o alguna galletita de determinada marca se redujo la venta», respondió.

Resaltó que la gente busca «alternativas» y que «siempre está atenta a las ofertas. Departe de nuestro lado necesitamos vender si o si porque tenemos que afrontar los compromisos asumidos».

«La situación es muy compleja, lo que hace el sector comercial es reducir la rentabilidad, para una mayor rotación, para que el precio pueda llegar a ser accesible, para poder asumir los compromisos, porque todo sigue igual y no nos perdonan nada», continuó diciendo, además lamentó que no haya ningún tipo de contemplaciones ante la situación en la que vivimos porque «todo es multa o clausura; hemos tenido situaciones donde largábamos promociones y nos caía la inspección».

Por otro lado, cuando se le preguntó por cuál es el producto que más aumentó y que repercutió en la demanda comentó que «hace dos semanas aumentó la carne y ahora por fortuna no subió todavía, la verdura si es algo que todos los días hay que ver los precios porque suben. También el aceite aumenta su costo de manera significativa, y encima es complicado conseguir el stock”.

«Generalmente siempre hay incrementos, esto pasa permanentemente y por lo menos llega al 5%», cerró diciendo Villalba.

