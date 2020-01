Propondrán a Nación llevar «Precios Cuidados» al interior provincial

Compartir

El licenciado Víctor Romea, Subsecretario de Defensa al Consumidor y Usuario en Formosa, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre las reuniones que mantiene luego de que el gobierno nacional relanzara el programa «Precios Cuidados» al cual las dos cadenas multinacionales de Formosa ya se sumaron. Contó en ese marco que trabaja en una propuesta provincial a presentar en nación para obtener el visto bueno y que el programa pueda llegar a localidades del interior, ampliando así las posibilidades de los formoseños de acceder a los productos a menor costo.

«Dos supermercados ya están aplicando el programa, pero de forma casera porque todavía no están llegando las señaléticas ni la identificación en góndola de los productos conforme lo baja siempre nación, eso es parte de lo que se habló en la reunión que tuvimos días atrás donde buscamos sensibilizar a comercios locales que nunca formaron parte de Precios Cuidados para que se sumen, la limitante es que son 310 productos, hay supermercados que no van a poder dar una integridad a la oferta por el tiempo de comercio ya que son entre pequeños y muy pequeños, no así con el caso de otros supermercados», dijo.

También señaló que hay comercios que deciden no formar parte ya que no podrán cumplir con las condiciones y temen ser multados. «Hay libertades que respetamos, porque cuando ponen los productos en forma unilateral y vamos a inspeccionarlos se van a enojar, ellos creen que nosotros discrecionalmente vamos con el ‘garrote’ y no es por ahí la cosa, queremos que los productos estén y que sea constatado porque hay información que nación nos va a pedir, vamos a andar chequeando y tenemos que cumplir a la población, en eso estamos trabajando y no queremos que se termine en Formosa, queremos que se extienda al interior provincial, hace poco hablé con una firma de Clorinda, me atendió el encargado y me dijo que su jefe ya bajó los productos, que tienen en góndolas algunos que dicen que son de Precios Cuidados, me alegró mucho y le pedí que me diera detalles pero no tenía nada, me dijo que tenía que esperar hasta el 27 de enero que vuelva el dueño, esas son las cosas que terminan siendo improvisadas y distorsivas», lamentó Romea.

«Necesitamos trabajar en forma conjunta porque todos tenemos que ser acompasados con el modelo y hay dos, uno que es el que propone la nación y otro es el absoluto acompañamiento que quiere darle el estado provincial a esta herramienta pero se armó de una manera bastante flexible que permita que nosotros lleguemos al interior provincial y cubramos por lo menos 12 localidades del interior en forma coherente», acotó.

Reconoció además que el problema de muchos comercios es que no llegan a cubrir los 310 productos que presenta el programa, algo que sí logran las grandes cadenas. «Por esta situación nosotros ya hemos armado y le hemos dado a los pocos que vinieron una lista reducida pero unilateralmente por ahora y el 20 de enero que vamos a estar en Buenos Aires, en la reunión que se hace en la Secretaría de Comercio, vamos a presentar esto como una propuesta para que ellos nos autoricen, nosotros no podemos distorsionar una herramienta nacional unilateralmente, lo que estamos buscando es hacer una segmentación donde digamos que los supermercados que ya están, más otros que se sumen entren con la lista de 310 artículos y veremos cómo se pueden acomodar porque están bastante cercanos a tener todos los artículos. Cuando pasamos a trabajar con los otros supermercados más pequeños, los negocios, ellos van a andar por los 150 artículos con suerte, vamos a apuntar a trabajar muy fuerte la parte de almacén que incluye harina, que podamos tener azúcar (que no entra en el programa), aceite, atún, todo lo que tiene que ver con la parte que hace al consumo básico de una familia y después apuntaremos a la otra parte que tiene que ver con los artículos de limpieza, insecticidas y demás que eso es más abierto, estoy trabajando con una expectativa personal y no en consenso con nación porque hasta ahora no nos encontramos para tener este guiño que necesito para avanzar».

De la misma forma dijo que en otras regiones del país hay precios más bajos que en Formosa y viceversa, algo que es propio del programa ya que con éste se pone un techo a los precios. «Yo tendría que hacer un repaso de todos los precios, porque hay todo tipo de situaciones, quizás en otro lado algo sea más barato pero también acá tenemos cosas más baratas, también pasa al revés, en la lista NEA-NOA por ejemplo tenemos a 115 pesos el pollo y acá no llega a los 100 pesos, debemos tener preparada la luz amarilla, van a haber muchos que van a poner costos más altos, es una realidad y no me llama la atención de que en Clorinda el pollo esté más caro, tenemos que ser realistas, esos son precios de referencia para marcar un techo».

Acotó que «en ese techo quienes no desearon, trabajan lo promedio. Lo peor que se puede desarrollar cuando uno hace una suerte de propuesta de costo es trabajar con promedios porque eso estira para arriba los precios y eso no es lo ideal, me pongo del lado del oferente y si están cediendo mucho en el valor del dentífrico por ejemplo, aprovechan el promedio que le dan con el pollo y lo ponen más arriba entonces la herramienta no termina siendo lo necesariamente influyente que es lo que se busca, esto es el principio, nadie tiene la última palabra y en Buenos Aires inclusive ya están los productos, acá va a empezar a llegar la cartelería para que la repartamos y que se note. Por ejemplo si uno va a una oferta de la que hacemos nosotros, al entrar al local tienen un cartel de 90 x 60 donde le dicen que esos son los precios y los productos en el local, lo mismo tiene que pasar con Precios Cuidados, al entrar al local si ya están adheridos debe tener los carteles de los productos y los precios en góndolas, todo eso se debe cumplir y ahí es donde juega un rol fundamental llegar a tener asociaciones de defensa al consumidor que sean objetivas y nos ayuden a trabajar en esto».

«Para el 23 o el 24 de enero vamos a tener algo más o menos definido con esto, pero debemos tener la luz amarilla siempre encendida para que entendamos que la previsión le gana a cualquier improvisación, los muchachos son rápidos por eso vamos a trabajarlo», finalizó.