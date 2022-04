Compartir

Linkedin Print

Ante la situación económica, el bloque de diputados provinciales de Juntos por el Cambio presentó un proyecto de ley ante la Legislatura para la creación del “Programa de inclusión del empleado estatal formoseño”, lo cual tendrá como objetivo recomponer la capacidad económica de los salarios, tanto municipales como provinciales.

En este sentido, el diputado Osvaldo Zárate sostuvo que ante el desalentador panorama “hay que ser capaces de formalizar los recursos legales para frenar las negativas consecuencias del Covid-19, y el deterioro salarial de los últimos años que dejó a los empleados públicos con sus salarios secuestrados por entidades financieras a créditos usurarios”.

Zárate explicó que dentro del fundamento del proyecto especifican que “las medidas adoptadas por la administración gubernamental durante la pandemia hirieron de muerte a la actividad económica y los ingresos de las familias formoseñas; a las que debemos sumarle ahora el recrudecimiento de un proceso inflacionario que los gobiernos nacional, provincial y municipal no pueden ponerle freno”; además indicó que no comprende que a pesar de los halagos del superávit la “justicia social” no alcance a los estatales, puesto que desde hace años los haberes de una importante porción están sumidos en la indigencia o la miseria”.

Asimismo, al hablar del objetivo del proyecto, aseveró que solo persigue alcanzar el bienestar de los formoseños, con oportunas modificaciones de las asignaciones presupuestarias que están dentro de la esfera de las atribuciones de la administración. “Reiteradamente hemos expuesto nuestros motivos originados en la empatía que nos generan nuestros comprovincianos, ellos son la causa de esas modificaciones que proponemos introducir; sabemos que el grado de afectación presupuestaria no es menor, pero los elementos de juicio para adoptarlos están a la vista, es nada más ni nada menos que la felicidad de nuestro pueblo”, se sinceró el legislador.

Vale decir que el proyecto busca reformular las asignaciones presupuestarias donde el Estado provincial disponga de los recursos necesarios para recomprar las deudas de las familias estatales formoseñas, las que previamente y mediante un censo relevarán la magnitud y procedencia de las mismas con diferentes operadores económicos públicos y privados de plaza -que legítimamente tienen en sus carteras-, las que con sus amortizaciones mensuales licuan los magros haberes de activos y pasivos estatales.

“El rescate de los trabajadores estatales provinciales y municipales -activos y pasivos- es considerado por la oposición de vital e impostergable importancia, no es esta nuestra primera manifestación o iniciativa plasmada en proyectos de Declaración, Resolución o de Ley que son presentados y están íntimamente relacionados con el bienestar de nuestros trabajadores y jubilados formoseños, no representan meras declamaciones proselitistas, son aspiraciones que consideramos, deben perseguir aquellas administraciones comprometidas con sus mandantes y con la felicidad de su pueblo”, finalizó diciendo Zárate esperanzado en que la iniciativa cuente con el acompañamiento del resto de los diputados que conforman la Honorable Cámara.

Compartir

Linkedin Print