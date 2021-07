Proponen especializar a aborígenes universitarios en Cuba para frenar enfermedades en comunidades

Compartir

Linkedin Print

Rodolfo Figueroa, un conocido docente e inquieto autodidacta que reside en Palo Santo, propuso que los aborígenes formados en carreras universitarias vinculadas con la medicina, puedan especializarse en Cuba, para luego derramar sus conocimientos entre las comunidades habitan la provincia. La idea es que, mediante el convenio existente entre nuestro país y la nación centroamericana, se articulen mecanismos de residencias permanentes para los nativos formoseños, a cambio de alimentos e insumos, muy demandantes hoy por el pueblo cubano.

“Cuba cuenta con médicos de excelencia de larga data, a los cuales y por cruzadas solidarias del pueblo, acudimos con frecuencia en procura de soluciones a graves problemas de salud”, historió Figueroa.

“Se trata de un pequeño país que debate y resiste el inhumano bloqueo de más de medio siglo, que, bajo supuestas razones geopolíticas, le impone su vecino, el país más poderoso del globo, Estados Unidos de Norteamérica”, definió.

En enero de 2009, los gobiernos de Argentina y Cuba firmaron una serie de convenios y acuerdos para las áreas de salud, tecnología y de energía, entre otras, en el marco de la visita oficial que la presidenta Cristina Fernández realizó al país caribeño, y tras el encuentro mantenido con el mandatario cubano Raúl Castro.

En materia de salud, acordaron trabajar en conjunto sobre vacunas, complementación, transferencia de tecnologías, reactivos diagnósticos y productos hemoderivados; y producción conjunta de medicamentos antirretrovirales, oncológicos y para enfermedades prevalentes en la región, además de un programa de becas de postgrado en ambos países para la formación en distintas áreas de la salud.

“Deberíamos procurar un sistema, que sea positivo para todos; recostados en el convenio argentino-cubano de cooperación, debemos articular un mecanismo para que sus médicos nos brinden lo que necesitamos”, explicó.

“Nosotros podríamos brindarle a cambio alimento de todo tipo, maquinarias e insumos varios, como, por ejemplo, frasquitos para vacunas, jeringas, respiradores etcétera”, redondeó, antes de detallar los aspectos medulares de su propuesta.

“Sugiero gestiones por un plazo determinado y renovable, de un predio en Cuba, para que los argentinos construyamos una villa sanitaria con un hospital de alta complejidad, que sería atendido por connacionales y la participación de especialistas cubanos”, precisó.

“Esa villa debería tener viviendas para el personal afectado, efectores de la salud cubana, egresados de nuestras facultades que realicen pasantía y pacientes y acompañantes, preferentemente familiares directos, acompañados del apoyo económico del Estado argentino”, acotó.

“Debe habilitarse un sistema de pasantía de argentinos en Cuba, con verdadero sentido federal, mediante cupos para egresados de universidades públicas y privadas de toda la Argentina, prescindiendo del concepto mezquino de la meritocracia y aplicando a rajatablas, el de realidad socio-económica con igualdad para todos y todas”, remarcó.

“Para esto que propongo cabe esta verdad insoslayable: los originarios son poco propensos para la medicina tradicional, tanto preventiva como asistencial; si sostenemos que cuidar la salud no es un gasto sino una inversión, es indudable que si formamos efectores de la salud entre los originarios, ellos facilitarían las políticas sanitarias en sus comunidades”, reflexionó.

“Allí tendría peso gravitante en el nivel socio-económico, también deberíamos considerar la posibilidad de que algún enfermero o enfermera que tenga acceso al cupo pueda continuar otra carrera en universidades cubanas, con becas argentinas. Podría lograrse que en una mañana se conviertan en profesionales de excelencia como los cubanos”, consideró, muy esperanzado el docente.

“Con respecto a los alimentos argentinos para el hermano pueblo cubano, no sería necesario sugerir nada, porque tenemos sobrada experiencia en ello; recordemos la primera y segunda guerra mundial, cuando las carnes, cereales de todo tipo, aceites, leche y muchos otros, ayudaron a paliar el hambre de todos los pueblos de Europa mientras duraron esas contiendas fratricidas”, planteó al hablar de cómo se retribuiría el servicio brindado por el Estado de Cuba.

“En Formosa, muchos aborígenes fallecen muy jóvenes, atacados por enfermedades que prácticamente están erradicadas, pero que conviven con ellos porque por razones culturales, rechazan a la medicina tradicional”, planteó.

“Creo que si conseguimos que por ejemplo enfermeros aborígenes hacen un periodo de pasantía en Cuba, se especializan, podrían aportar muchísimo para que sus hermanos acepten otros métodos de cura”, graficó, al sustentar su idea de intercambio.

“La tuberculosis, el Chagas, brucelosis, entre otras, ya no debieran ser un problema entre nuestros hermanos aborígenes”, cerró.

Compartir

Linkedin Print