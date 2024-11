Proponen que la reforma constitucional incorpore el sistema de juicio por jurados en la Provincia

El presidente del Club de Litigación de Formosa, Guillermo Omar Caballero, juez de Instrucción y Correccional Nº 6 de la Primera Circunscripción consideró que la próxima reforma de la Constitución Provincial será una buena oportunidad para incorporar el juicio por jurados en la provincia de Formosa.

En principio el juez recordó que es fundador de dos clubes de litigación y autor de proyectos, además de que ya se realizaron simulacros de juicio por jurado en Formosa.

“Tratamos de poner en práctica lo que la Constitución nos dice, que los juicios criminales se deben resolver por juicio por jurado y la práctica que debe llevarse es a través de la audiencia y no más del expediente” comenzó explicando.

Trajo a la memoria que en el año 2011 se hizo un curso de capacitación en el Consejo Profesional de la Abogacía con la participación de jueces y fiscales, que concluyó en el Programa de Oralidad para Causas Penales, conocido como OGA y un plan piloto.

Luego, un programa concreto en el año 2012. “Ese mismo año se elabora un documento y se seleccionan jueces, fiscales, defensores para dar una comisión redactora de un Código Procesal Penal de tinte acusatorio que no contenía el juicio por jurado, porque era la forma de hacerlo, con una ley aparte, porque es algo bastante largo”, bajo la observación del ministro Ariel Coll.

Señaló que el proyecto citado nunca tuvo tratamiento en el ámbito legislativo, pero el programa de oralidad sigue vigente, con una “justicia de cara a la gente” por lo que la idea es aplicar esto.

“Si el juicio por jurado se incorpora en la Constitución provincial, como está en nuestra Constitución Nacional, como una garantía del imputado, lo cual es irrenunciable, debemos poner las manos a la obra y trabajar en lo que va a ser un cambio copernicano de la justicia formoseña” advirtió.

Aclaró que para que se dé este cambio, se deberá adecuar la Constitución Provincial a la Constitución nacional del año 1853, que mantiene el juicio por jurados, y fue ratificado en la última reforma.

Al avanzar sobre el sistema acusatorio, explicó que lleva a la separación de los roles claramente, ya que “el fiscal es el que investiga, la defensa, obviamente, como su nombre dice, defiende, y el juez es un tercero imparcial, que en una parte, como juez de garantía, hace el control de legalidad de los actos del Ministerio Público Fiscal, y luego, en otra función, juzga, pero no tiene conocimiento del hecho”.

Dijo que a la hora de juzgar, llegan los juicios por jurado, aplicables a casos muy graves, con penas superiores a los 15 años, seguido por la Fiscalía.

“Tenemos muchísimas provincias en la Argentina que tienen juicio por jurado. Santa Fe acaba de aprobarlo, Entre Ríos ya lo tiene hace varios años, lo tiene Tucumán, Chaco (…) es la provincia más avanzada en materia de juicio por jurado, aunque tiene algunas deficiencias en cuanto a su legislación, o al sistema judicial, el juicio por jurado viene funcionando muy bien” detalló.

Una justicia más rápida

Caballero dijo que “bregamos por una justicia mucho más rápida, tratamos de hacer lo más que podemos con los recursos que tenemos, pero realmente ha existido un aumento de la litigiosidad muy grande en la provincia de Formosa así que vemos con muy buenos ojos la idea de pasar de dinámica de sistema a un sistema acusatorio en el cual se pueda sincerar un montón de prácticas que quede adelante una intervención mucho más rápida y veloz para poder solucionar los conflictos de la sociedad como sea”.

Consideró asimismo que hace once años trabajan en función de esta posible reforma, para lo cual el club de litigación prepara personas para cuando ello ocurra. “Por supuesto que hace falta muchísimas cuestiones, va a haber que trabajar en un gran acuerdo y en un cuerpo normativo muy grande, después en la readecuación administrativa burocrática de cada uno de las instituciones del Poder Judicial, del Consejo de la Magistratura, del Ministerio Público de la Acusación, del Ministerio Público de la Defensa” anticipó.

Recordó también que no cualquier persona puede ser jurado, sino que existe una purga del Padrón Electoral. “Hay muchas personas que no van a poder ser jurado, y luego las partes van a seleccionar quienes van a ser las 12 o las 16 personas con sus suplentes, que van a intervenir en el juicio” precisó.

“Aquí lo que vamos a hacer es la real democratización de la justicia, porque el pueblo en el único poder que no interviene, tal o como imputado, víctima o testigo, es en el Poder Judicial, y acá va a tener un rol trascendental, va a ser el que decida si su conciudadano es culpable o no del hecho que la Fiscalía le va a acusar” afirmó.