Prorrogan concesión hidrocarburífera de la Cuenca Marina Austral

El Gobierno prorrogó a partir del 1° de mayo de 2031 y por el plazo de 10 años, la concesión de explotación de hidrocarburos otorgada a tres empresas privadas sobre la Cuenca Marina Austral (CMA), a través del decreto 195/2022 publicado este martes en el Boletín Oficial.

«La producción offshore es vital para política hidrocarburífera nacional», afirmó el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, para quien «el presidente Alberto Fernández ha tomado la decisión de robustecer la producción offshore en Argentina, dando continuidad al proceso de inversión y actividad en el Sur de nuestro país».

El decreto 195/2022 prorrogó por 10 años la concesión de las áreas offshore que explotan en consorcio las empresas Total Austral, PAE y Wintershall, correspondiente a los lotes de explotación Argo, Aries, Carina, Fénix, Orión, Orión Norte, Orión Oeste y Vega Pléyade del Área I de la Cuenca Austral en las proximidades de Tierra del Fuego.

La concesión se extendió a las empresas Total Austral y Wintershall que poseen 37,5% de la explotación cada una y a Pan American Energy, que tiene 25%; y la superficie alcanzada por el decreto es de 1.948,57 kilómetros cuadrados y está ubicada en torno de la provincia de Tierra del Fuego. La medida también aprobó el plan de inversiones y obras comprometido por las tres empresas para el período de prórroga de la concesión de explotación, del 1° de mayo de 2031 al 30 de abril de 2041, y que representará una inversión de US$ 700 millones; y estableció en US$ 15,27 millones el monto del bono de prórroga, que deberá ser depositado dentro de los próximos 90 días hábiles.

Por otra parte, a partir de la entrada en vigencia de la prórroga, las empresas pagarán al Estado nacional 15% en concepto de regalías sobre el producido de los hidrocarburos extraídos de los lotes del Área CMA-1.

Esta superficie cuenta con un caudal de producción de gas natural del orden de 20 millones de metros cúbicos por día, representando entre 13,8% (2011) y 16,7% (2020) del total del gas natural producido en el país.

«Esta importante decisión potencia un proceso de inversión de al menos US$ 700 millones comprometidos por el consorcio de empresas concesionarias para dar continuidad al proyecto integral de offshore en esas áreas, con la puesta en producción de Fénix», afirmó Martínez.

