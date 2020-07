Prorrogan por 90 días más el subsidio al transporte público de pasajeros

Compartir

El gobernador Gildo Insfrán prorrogó ayer por 90 días más el subsidio al transporte público de pasajeros en la ciudad de Formosa.

La medida fue adoptada por el titular del Ejecutivo Provincial a partir de la necesidad de este servicio público fundamental para miles de familias formoseñas, que fueron muy perjudicadas por los aumentos que tuvo el transporte a raíz de la quita de subsidios durante el gobierno nacional anterior.

El convenio fue firmado por el gobernador Gildo Insfrán y el intendente Jorge Jofré el 24 de enero de 2019, con vigencia desde el 1° de enero de ese año.

El recurso destinado por el Estado Provincial es a los fines de su íntegra aplicación destinada a subsidiar los costos de incidencia directa e indirecta en la determinación del boleto del transporte público urbano de pasajeros, que se establezca en el marco de la legislación comunal vigente.

La base del convenio que había sido firmado el año pasado, nuevamente se renovó, apuntando la medida a que subsisten las condiciones que motivaron al Gobierno provincial de paliar a través de la suma mensual el desfasaje operado en la determinación de la tarifa, y de ese modo atenuar el impacto financiero en costos de los servicios públicos.

La decisión política del gobernador Gildo Insfrán se sostiene en que el transporte público urbano de pasajeros es una herramienta fundamental para miles de familias formoseñas. Antes de la pandemia, 60 mil personas utilizaban por mes el transporte público para realizar todo tipo de actividades. Si bien la cantidad de pasajeros disminuyó considerablemente ante la situación de emergencia sanitaria por el coronavirus, no deja de ser un servicio básico fundamental para los vecinos de la ciudad.

Jorge Jofré

Por su parte, el intendente de la Ciudad, ingeniero Jorge Jofré en comunicación con el Grupo de Medios TVO dijo que el subsidio al transporte público de pasajeros con recursos propios del Tesoro provincial, se prorrogó hasta octubre; esto permitiendo mantener el precio del boleto y sostener los salarios de los trabajadores.

“Con recursos propios del Tesoro provincial, tenemos subsidiado el boleto del colectivo por una decisión que había tomado el Gobernado el año pasado, cuando sacaron los subsidios a nivel nacional. Este año habíamos firmado por tres meses, después se prorrogó hasta julio y ahora se decidió prorrogar nuevamente tres meses más hasta fines de octubre”, contó el Intendente sobre el subsidio otorgado por el Gobierno de la provincia por la suma de 15 millones de pesos mensuales desde el 2019

Además dijo que con esto tenemos dos beneficios, “por un lado se va a mantener el valor del Transporte Público de Pasajero, y por otro lado también teniendo en cuenta que hoy los colectivos no trabajan al mismo nivel que trabajaban antes, debido a las restricciones que existen con el transporte, también va a permitir que los trabajadores puedan cobrar sus salarios en tiempo y forma”.

“Teniendo en cuenta también estos 15 millones que da el Gobierno de la provincia, como subsidio se le suma otros 7 millones que se recibe a nivel nacional”, añadió Jofré.

A su vez, contó que la reducción de las unidades circulando en las calles “es una política de transporte a nivel nacional, porque a nivel mundial la mayor cantidad de contagios siempre se produjeron a través del transporte público, porque la gente muchas veces no guarda la distancia correspondiente y también los recorridos en el transporte público y con muchos pasajeros hacen que se pueda facilitar el contagio de este virus, porque a corta distancia y estando más de 15 minutos hay mucha probabilidad de que se contagien las personas, entonces es una recomendación que en este momento rige a nivel nacional y que nosotros también la tenemos acá”.

“La mesa de diálogo después de la pandemia se suspendió por un tiempo, pero de igual manera siempre estamos dialogando tanto con la empresa, como con los dos gremios que hay en la provincia tanto la UTA como la UCRA”, indicó el Intendete.

Además explicó que con esta medida corresponde que los trabajadores de la empresa de colectivos no realicen paro por retraso en el pago de haberes, “la última fue una decisión apresurada que se tomó teniendo en cuenta que el sueldo estaba asegurado y era cuestión de horas para que se acredite el mismo a sus respectivas cuentas. Creo que fue una medida que tomaron en apoyo a otras provincias, pero en este caso particular no tendría que haber afectado al usuario de Formosa. Esperamos que no ocurran más hechos de esta características y que se piense en las personas que utilizan el transporte público”.