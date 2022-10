Prorrogaron hasta octubre la segmentación energética y lanzarán operativo de empadronamiento

Compartir

La decisión la adoptó la Secretaría de Energía de la Nación y la nueva tarifa eléctrica comenzará a regir desde el 1° de octubre, un mes después de lo acordado originalmente. Desde REFSA informaron que lanzarán una campaña “casa por casa” para empadronar a los usuarios a quienes les corresponde mantener los subsidios para que “verdaderamente tengan el beneficio y no vayan a tarifa plena”, aseguró Víctor Hugo Matwiejuk, subgerente de REFSA Electricidad, al Grupo de Medios TVO.

“Se prorrogó un mes o sea que a partir de octubre entrarían en vigencia los aumentos que estaban previstos para septiembre. Existe un gran universo de gente que no hizo el trámite respectivo entonces, lo que originalmente Nación decía de que había un 10% en condiciones de pagar tarifa plena, si se tenía que haber aplicado todo esto a partir de septiembre, ese porcentaje hubiera sido mucho mayor. Entonces hicieron una prórroga de que CAMMESA nos va a facturar exactamente lo mismo que nos venía facturando, ya no con la quita que estaba prevista del 20% de subsidio, y recién eso tendría vigencia a partir del 1° de octubre”, agregó Matiehuk.

De esta manera, quienes aún no hayan podido empadronarse para mantener los subsidios en la energía eléctrica tendrán unas semanas más para poder hacerlo antes de que comience a aplicarse la quita de los subsidios por la segmentación energética. Los bajos porcentajes de personas empadronadas, habrían sido uno de los motivos por el cual se otorgó esta prórroga.

“Nosotros, recibida esa información, ahora estamos procesando y tratando de implementar los padrones respectivos de la gente que no se inscribió acá en capital y en el interior para hacer una campaña muy fuerte casa por casa, acercarnos a ese usuario y que haga la declaración jurada respectiva porque creemos que hay mucha gente que no tendría que pagar tarifa plena y que tendría que estar dentro del subsidio”, sostuvo el funcionario.

De esta forma, desde REFSA se está diseñando la manera de llevar a cabo esta campaña de empadronamiento en toda la provincia, que cuenta con al menos unos 180 mil usuarios residenciales, para que quienes se encuentren en condiciones de mantener los subsidios puedan hacerlo.

“A nivel nacional estamos hablando de casi un 30% de gente que no hizo el trámite respectivo y en algunas provincias llega hasta el 57%, que es el caso particular de la provincia de Córdoba, ese fue un planteo que hicieron todas las distribuidoras. Si nosotros a partir del 1° de septiembre tendríamos que haber aplicado la tarifa, toda esa gente se tendría que ir a tarifa plena porque no hizo el trámite. Escucharon el reclamo de todas las distribuidoras y nos dieron un mes más para poder salir a buscar a esos clientes”, explicó el subgerente.

Para comenzar con el mega operativo de empadronamiento, antes de la vigencia de la nueva tarifa, Matiehuk adelantó que trabajarán con todos los intendentes del interior y con un grupo de colaboradores en la capital para empadronar casa por casa a los usuarios. Para esto primero deben diseñar los recorridos en base a los análisis de los datos que proporcionó el Gobierno Nacional.

“Tenemos que armar los padrones y trabajar con todos los intendentes del interior, acá en capital con un grupo de compañeros, de manera de ir casa por casa y tratar de facilitarle el trámite a los clientes y que verdaderamente tengan el beneficio y no vayan a tarifa plena. Lo que estamos pretendiendo es imprimir el formulario que se carga online, ir casa por casa a rellenar para que firmen y después los cargamos nosotros, hay muchas herramientas que se pueden aplicar de manera de que ese porcentaje sea el menor posible”, precisó.

Por último, en referencia a las nuevas facturas con aumentos que reciben algunos usuarios del servicio, el funcionario aseguró que se debería al mayor consumo energético. “Hoy las facturas que están recibiendo los usuarios corresponde al sexto bimestre del 2022, si sufrieron aumento es por el consumo no porque varió el precio de kWh”, aclaró.

