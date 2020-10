Prosiguen acciones de mantenimiento de arterias y limpieza del drenaje urbano

Compartir

Durante la jornada del sábado, cuadrillas de la Dirección de Mantenimiento de la Vía Pública de la comuna capitalina, junto a cooperativistas, maximizaron la prestación de servicios esenciales, beneficiando a numerosos barrios capitalinos.

Los trabajos de mantenimiento de arterias, limpieza del drenaje urbano y recolección de residuos no convencionales se realizaron en los siguientes conglomerados:

San Antonio

En sectores internos, agentes comunales y cooperativistas ejecutaron trabajos de limpieza, perfilado y relleno de arterias.

Sagrado Corazón

Finalizaron las tareas de perfilado y relleno con capa de escombro triturado sobre la calle Cuarta, entre Juan J. Silva y Maipú.

Villa del Carmen

Con el empleo de máquinas, cuadrillas municipales llevaron a cabo tareas de perfilado de arterias y recolección de residuos no convencionales en el Lote Rural 200.

Divino Niño

Tuvieron continuidad las tareas de cuneteo con carga directa sobre la calle Santiago del Estero, entre Coronel Bogado y Pacífico Scozzina.

Pueblo de Dios

Cuadrillas municipales y cooperativistas desarrollaron acciones de limpieza y perfilado sobre el acceso principal del barrio.

República Argentina

Prosiguen las tareas de limpieza y cuneteo manual en inmediaciones de la Manzana 84.

Juan D. Perón

Se desarrollaron trabajos de desmalezado y colocación de tubos de hormigón en distintos sectores.

Luján

Continúan las tareas de cuneteo con carga directa en diferentes sectores de la Av. de Los Constituyentes, complementados con el desmalezado y levantamiento de residuos no convencionales sobre la calle Antenor Polo.

Riego de calles

Se procedió con tareas de riego sobre arterias principales y el corredor del transporte urbano de pasajeros de los barrios: Sagrado Corazón, Liborsi, El Quebrachito, Lote 111, Urbanización España, San Antonio, Procrear-25 de Mayo, San Juan, Solano Lima, San José Obrero y Lote 4.