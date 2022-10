Compartir

Asociaciones y voluntarios independientes del proteccionismo animal se manifestaron en la jornada de ayer frente al edificio de Tribunales exigiendo “celeridad” a la justicia por el caso de “Manchitas”, la perra comunitaria que fuera atropellada el año pasado en un complejo habitacional. “Estamos buscando es que se pueda condenar al maltrato”, manifestó Viviana Fleitas, proteccionista animal, al Grupo de Medios TVO.

“Estamos pidiendo la celeridad de la justicia por el caso de ‘Manchitas’ porque ya pasó más de un año y estamos en una etapa en que queremos que la justicia avance un poco más. No queremos que esto nos lleve a la prescripción, porque ese era nuestro miedo, pero estamos exigiendo celeridad en el caso y convocamos a una marcha aquí frente tribunales a todas las asociaciones, a voluntarios independientes y a ciudadanos en general”, agregó Fleitas, presidenta de la Asociación de Voluntarias para el Bienestar Animal de Formosa.

“Manchitas”, era una perra comunitaria que vivía en el complejo habitacional de “Las Américas” y falleció producto de las heridas ocasionadas tras ser atropellada y aplastada por un vehículo conducido por un vecino del barrio. Según denunciaron entonces, la persona que la atropelló habría actuado intencionalmente lo que derivó en manifestaciones frente a su edificio el año pasado.

“La justicia fue aceptando las pruebas y hasta ahora ya testificaron todos de nuestra parte, la parte a la que se le acusa, estuvieron los testigos y las pruebas ya están todas presentadas, los abogados han pedido pasar al segundo paso que sería pedir el procesamiento de la persona indicada”, precisó Fleitas respecto a la etapa judicial en la que se encuentra la causa.

Por tal motivo es que los miembros de la asociación, junto con otros proteccionistas y voluntarios decidieron manifestarse frente al edificio ubicado en San Martín y Saavedra para exigir a la justicia el avance de la causa. Además, esperan que la justicia determine favorablemente al caso para sentar un precedente que castigue el maltrato animal en Formosa.

“Esa es la idea, es lo que queremos, que se pueda llegar a tener un mejor resultado que es lo que estamos pidiendo ahora para sentar precedente en Formosa. Ya se sentó precedente de que una organización pueda presentarse como querellante, ahora lo que estamos buscando es que se pueda condenar al maltrato que recibió en ese momento la perrita comunitaria”, explicaron desde la manifestación.

Y en este aspecto, Fleitas completó que “lo que resuelva la justicia va a ser el avance en Formosa realmente, porque no tenemos que tomarlo solamente como un caso aislado, son muchos los casos que pasan todos los días y no podemos seguir, esto va a sentar un precedente si la justicia se expide a favor de lo que nosotros presentamos como querella”.

