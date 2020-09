Proteccionistas y veganos volvieron a protestar en contra del acuerdo porcino entre China y Argentina

Compartir

Tal como sucedió la semana pasada, un grupo de proteccionistas de animales y veganos de Formosa llevó adelante una manifestación en la plaza San Martín para mostrar su desacuerdo con la industria porcina, ya que rechazan el acuerdo entre el gobierno nacional con China para la explotación y exportación de cerdos. La convocatoria fue a las 17 horas y durante una hora quienes estaban en el lugar con carteles y lectura de un documento expusieron su protesta.

“Realizamos esta movida para expresar el rechazo a la alianza estratégica entre China y Argentina. Se trató de una actividad llevada adelante en todo el país porque se preveía que se concrete el acuerdo, sin embargo, la firma se postergó a raíz de la repercusión que tuvo por posibles consecuencias en salud pública, ambientales y afectación de derechos fundamentales de animales no humanos”, sostuvo en diálogo con el Grupo de Medios TVO, el Dr. Antonio De Anquin, quien es representante de la Asociación de Funcionarios y Abogados por los Derechos de los Animales -AFADA- en nuestra provincia.

De la misma forma, el letrado resaltó que “por suerte no hubo recortes a la libertad de expresión en esta ocasión, solo hubo presencia policial destinada a controlar y vigilar que se respeten las pautas de distanciamiento”.

Vale decir que en el lugar estuvieron presentes además de AFADA, activistas veganos, miembros del grupo ambientalista “Tribuna Ambiental” entre otros proteccionistas independientes.

En la manifestación se dio lectura a un discurso común donde participaron Raquel Villalva (activista vegana), Alicia Ovelar (proteccionista animalista), Elizabeth González (miembro de la ONG “Justicia por Atenas” y de AFADA) y el Dr. De Anquin.

Los mismos expresaron la vulneración que traería en los cerdos como animales no humanos, a raíz del gran sufrimiento que genera el hacinamiento y el stress producto de las precarias condiciones de granjas industriales. También se aludió “al grave impacto que traerá en el ambiente” resaltando que “el estudio de impacto ambiental exigido por el marco jurídico jamás fue realizado por el estado nacional”.

Asimismo, se aludió al potencial daño a la salud pública “dado que en estas granjas los cerdos reciben constantemente ‘baterías’ de medicación, la cual utilizada en forma recurrente genera que los virus muten y se tornen resistentes a largo plazo”.

Por último, recordaron que “en China a raíz de la epidemia de gripe porcina debieron ser sacrificados cientos de dichos animales, es decir que existe un clara manifestación de que la salud pública llegue a ser afectada si se instalan dichas granjas”.