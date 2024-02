Protesta de «Cocineras contra el hambre» en reclamo de alimentos

La manifestación será a partir de las 10 en el edificio del exMinisterio de Desarrollo Social para exigir a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, ayuda para comedores y merenderos de distintos puntos del país.

Cocineras y coordinadoras de comedores comunitarios pertenecientes a diversas organizaciones sociales realizarán el próximo miércoles una «jornada nacional de protesta» denominada «Cocineras contra el hambre», en reclamo de asistencia alimentaria para comedores y merenderos de distintos puntos del país.

La protesta se iniciará a las 10 con una concentración frente al edificio del exministerio de Desarrollo Social, ubicado en la intersección de las avenidas Belgrano y 9 de Julio, y en todas las delegaciones del país, donde se reclamará por alimentos a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, anunciaron a través de un comunicado de prensa.

«Las cocineras vamos a una nueva jornada nacional de lucha para reclamar alimentos parta los comedores y merenderos populares», explicaron las organizaciones convocantes.

De la manifestación formarán parte los militantes de la Federación Nacional Territorial (FeNaT-CTAA), Libres del Sur, el Movimiento Argentina Rebelde, el Frente Popular Darío Santillán (FPDS), la Coordinadora por el Cambio Social; el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL); el FPDS-Corriente Plurinacional y el Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social (MULCS).

Asimismo, estarán presentes los referentes del Movimiento 8 de Abril; FAR y Copa Marabunta; la Federación de Organizaciones de Base Autónoma (FOBA); la Organización Libre del Pueblo (OLP) Resistir y Luchar; el Movimiento Juana Azurduy; Arriba los que Luchan; el MTD Aníbal Verón y el MTR por la democracia directa, entre otros.

A través de un comunicado conjunto, explicaron: «Centenares de coordinadoras y cocineras de comedores populares debieron reducir al mínimo o interrumpir su actividad por falta de entregas de alimentos, este es el motivo principal de nuestra concentración frente a la cartera que conduce Pettovello».

«El reclamo -remarcaron- por la entrega de alimentos, de parte de quienes están a cargo de los comedores y merenderos, irá acompañado de una demostración de las múltiples actividades y redes que se generan alrededor de estos espacios comunitarios, que en los barrios más humildes de la Argentina cumplen un rol social amplio e irremplazable, los mismos reparten más de 10 millones de raciones diarias de comida».

En ese marco, advitieron: «Por cada comedor popular que cierra, familias enteras dejan de recibir un plato de comida. Niños y niñas quedan sin meriendas. Una red de contención en el barrio se extingue, lazos de solidaridad se deterioran, estrategias comunitarias de subsistencia se debilitan. Es entonces cuando los narcos no encuentran resistencias sociales, y se hacen lugares en comunidades aisladas y atomizadas sin la cobertura colectiva vecinal».

«Todo esto irán a explicar las cocineras y coordinadores de comedores y merenderos populares, cucharón en mano, a la ministra Pettovello, quien no parece ser consciente de la crisis alimentaria actual y la sensibilidad que demanda. No parece conocer esa realidad, ni los conceptos acerca de la construcción comunitaria y de ciudadanía», sostuvieron.