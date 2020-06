Protestas contra el racismo en todo el mundo

Compartir

Protestas contra el racismo se llevaron a cabo en todo el mundo durante la jornada de ayer, con decenas de miles de manifestantes en Roma, Berlín, Londres y París tomando las calles.

Mientras que algunas protestas fueron provocadas por el asesinato de George Floyd, un hombre afroestadounidense en Minneapolis que fue declarado muerto después de que un oficial de policía le puso una rodilla en el cuello inmovilizándolo por casi nueve minutos, los países europeos también citaron sus propios casos de violencia racista.

Usando mascarillas, miles de personas acudieron a la Plaza del Pueblo en Roma ayer, en la primera gran manifestación de la ciudad contra el racismo.

También, decenas de miles de manifestantes también salieron a las calles de Londres, algunos se reunieron frente a la embajada de EE.UU., aunque los organizadores señalaron que querían abordar el racismo en Gran Bretaña.

Las consignas incluían “El Reino Unido no es inocente”. Manifestantes en Bristol derribaron y empujaron al puerto una estatua de Edward Colston, un político del siglo XVII que supervisó parte del comercio de esclavos en África occidental.

El sello de la banda K-pop BTS dijo que el grupo había donado un millón de dólares a la campaña Black Lives Matter. El anuncio sigue a un tweet del grupo la semana pasada en apoyo del movimiento Black Lives Matter.

Fanáticos de BTS han usado la etiqueta #MatchAMillion, prometiendo igualar la donación.

Funcionarios alemanes anunciaron que cerca de 100 personas fueron arrestadas luego de manifestaciones antirracistas el fin de semana a las que asistieron aproximadamente 15.000 personas, según Associated Press.

Manifestantes en París hicieron una comparación entre George Floyd y Adama Traoré, un joven negro que murió bajo custodia policial al norte de París hace cuatro años. La familia de Traoré afirmó en repetidas ocasiones que los oficiales lo abordaron y murió de asfixia.

En Australia, manifestantes salieron a las calles para destacar a los australianos indígenas que han muerto bajo custodia policial. Según Associated Press, los australianos indígenas representan solo el 2% de la población del país, pero el 27% de la población carcelaria.

Por otro lado, en Tailandia, la gente realizó una demostración en línea en la plataforma de video Zoom, debido a las restricciones de movimiento para prevenir la propagación del coronavirus.

“Todo el mundo tiene esperanzas, todo el mundo tiene sueños, todo el mundo sangra rojo”, dijo Natalie Bin Narkprasert, una organizadora de la protesta tailandesa.