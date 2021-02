Obstetra se encadenó frente al centro de salud del barrio República Argentina

Compartir

Linkedin Print

Emilce Benítez, una obstetra que ejerce funciones en el centro de salud del barrio República Argentina se encadenó frente al lugar para denunciar hostigamiento por parte de la directora del nosocomio. Pide que algún representante del Ministerio de Desarrollo Humano baje a dialogar con ella.

“Estoy haciendo una protesta pasiva para que las autoridades del Ministerio tomen cartas en el asunto ya que desde el 2019 estoy sufriendo persecución y hostigamiento laboral por parte de mi directora”, denunció.

“Desde junio del 2019 ella me denuncia, pide un sumario administrativo por violentar una puerta supuestamente, hecho que no es verdadero, ella faltó a la verdad, tengo todas las notas que he realizado, mi descargo, ella jamás me llamó la atención por algún motivo laboral, yo nunca falté, no agotó la administración para poder sancionarme directamente en lo administrativo siendo que tenemos pasos a respetar en este sentido. Hacía más de una semana que se había perdido la llave del consultorio de obstetricia y ella como directora jamás diligenció nada para resolver ese problema sabiendo que ahí teníamos todos los insumos obstétricos para realizar las atenciones diarias”, relató.

Asimismo contó que “el séptimo día que fui a trabajar le dije a los de enfermería si había posibilidad de hablar con la directora por el tema de la llave ya que en el consultorio teníamos todos los insumos de atención de las embarazadas y ya hacía muchos días que estábamos sin llave”.

“Hay un sumario administrativo donde nos citan a declarar a todo el personal, todo lo que corresponde, pero a partir de ahí empieza la persecución, a poner notas, que presente notas, que haga las cargas diarias de mis atenciones pero no tenemos computadoras ni estamos capacitados, nuestra formación es Licenciados en Obstetricia para atención de embarazadas de bajo riesgo, hay embarazadas de alto riesgo que no tenemos que atender, las derivamos al ginecólogo o a quien corresponda, a una mayor complejidad para que se resuelva el problema, pero a partir de ahí empezó el problema, sigue con las notas, hasta me pone en doble turno”, denunció la trabajadora.

Compartir

Linkedin Print