Provocadora frase de Luis Suárez sobre su futuro: “No me va a sacar nadie, lo voy a decidir yo”

Compartir

Linkedin Print

El presente de Luis Suárez en el Atlético de Madrid es mucho mejor que el esperado luego de su inesperada salida del Barcelona. El delantero anotó 16 goles en 18 fechas y es un pilar clave para el liderato del Colchonero en La Liga donde tiene seis puntos de diferencia y un partido menos respecto al escolta que es el Real Madrid.

Rompiendo todos los pronósticos, el uruguayo identifica su nivel en la actualidad y analizó qué será de él a corto plazo. “Me sigo viendo disfrutando del momento que estoy viviendo hoy en la élite del fútbol, estando en el Atlético sigues en la élite del fútbol. Algunos no creían que podía llegar a seguir estando. Siguiendo con las mismas ganas, espero continuar este, el próximo año y los años que sean, compitiendo al máximo hasta que uno sea consciente y se dé cuenta de que hasta ahí llegó. Pero que no me va a sacar nadie, lo voy a decidir yo”, dijo Suárez a ESPN.

Además, reconoció la figura de Diego Simeone como fundamental en esta temporada por la motivación que transmite el director técnico. “El Cholo es un entrenador que genera mucha confianza al jugador, le genera dar más de lo que puede dar y eso es lo que él te transmite. A la hora de plantear los partidos te corrige muchísimas cosas. A mí, con la edad que tengo, me sigue corrigiendo cosas y las acepto sin ningún problema porque por algo es el entrenador”, reveló el goleador.

Hace poco tiempo el sitio Marca filtró una cláusula secreta que tiene en alerta a los dirigentes del Colchonero. Es que para asegurarse su fichaje, la cúpula del Aleti le permitió al jugador agregar una llave de salida en su vínculo por dos años que puede ejecutar a final de esta temporada. Es decir, si Suárez quiere, el 30 de junio puede rescindir su contrato con el Atlético de Madrid y marcharse libre a cualquier otro club. El mismo medio aclara que esto sería descabellado, porque el delantero de 34 años está cómodo en su nuevo hogar, sus compañeros lo quieren y el entrenador está satisfecho con su desempeño.

Pero no termina ahí. Entre los agregados al contrato de Suárez también se destaca el de los premios por cantidad de goles. Con 16 gritos ya ha pasado la barrera de los 15 que le aseguraban un millón de euros más a final del torneo y en caso de que convierta otros cuatro tantos embolsará otro millón. Si había alguien que confiaba en su capacidad goleadora, era el mismo Pistolero.

El Atlético enfrentará mañana al Levante por La Liga en lo que será la antesala del choque de ida frente al Chelsea por los octavos de final de la Champions League. El martes 23, en el Wanda Metropolitano, el cuadro londinense irá a Madrid para abrir una de las mejores series.

Compartir

Linkedin Print