Proyecto sobre ventas con tarjetas de débito corrige “una situación injusta”

El diputado del Frente de Todos, Carlos Ybrahin Ponce, afirmó que el proyecto aprobado anoche por Diputados que obliga los bancos a acreditar en forma inmediata a los comercios pymes las operaciones con tarjeta de de débito, “viene a corregir una situación injusta que no solo afectaba a los comercios sino al país”.

De esta manera, Ponce se refirió al proyecto de su autoría con el que se busca evitar que haya demoras de los bancos e instituciones no bancarias para transferir a las pymes comerciales los fondos de las operaciones concretadas con tarjetas de débito y prepagas.

La iniciativa aprobada el miércoles pasado establece que las entidades bancarias y no bancarias deberán acreditar en forma inmediata el monto de las compras realizadas con tarjeta de débito o tarjeta prepaga cuando se trate de comercios minoristas o mayoristas de cualquier rubro que estén encuadradas en la Ley Pyme.

El proyecto -que ahora deberá ser tratado por el Senado- faculta al Banco Central de la República Argentina a establecer los plazos y condiciones en que se efectivizarán las transferencias inmediatas.

En declaraciones a Télam, Ponce dijo que “este proyecto viene a corregir una situación injusta, desigual que no solo afecta a los comerciantes y las pymes, sino también afecta a las economías de cada rincón del país” .

El legislador señaló que “son los comerciantes los que están haciendo un enorme esfuerzo para no cerrar sus puertas y a su vez son los comerciantes y las pymes quienes emplean a miles de compañeros y compañeras trabajadoras”.

“Es digno e importante tener en cuenta a este sector de la economía argentina y a su vez le pedimos al sector financiero que entienda que deben ganar un poco menos y sumarse al esfuerzo que todos estamos haciendo”, agregó.

Ponce añadió que “es un estricto acto de justicia a favor de las Pymes, comercios, profesionales independientes, de la gente”.

En ese sentido, puntualizó que “por todo el esfuerzo que están haciendo en estos momentos los comerciantes y pymes es que en este proyecto se plasma un gesto y poder contribuir en mejorar el sector”.

