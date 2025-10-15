Prueba 2K: el nadador formoseño Mauricio Arias se coronó campeón en Aguas Frías

El joven nadador formoseño se impuso en la exigente prueba de 2k del circuito nacional de Nadadores de Aguas Frías (NAF), sumando una nueva victoria que consolida su dominio en el circuito nacional de natación en su categoría.

El nadador formoseño Mauricio Arias se coronó campeón en el Circuito Nacional de Nadadores de Aguas Frías (NAF) en la prueba 2k de la categoría varones de 16 a 20 años, y posicionó en lo más alto a Formosa. Hoy obtuvo el primer puesto en Claromecó, en la costa bonaerense y con el puntaje de anteriores fechas alcanzó a coronarse campeón. Con apenas 18 años, Arias se posiciona nuevamente como un referente del norte argentino en la exigente disciplina de aguas abiertas.

En la competencia de hoy Arias se coronó ganador en la prueba de 2k utilizando un traje de neopreno, una modalidad que demanda no sólo velocidad, sino también resistencia frente a las bajas temperaturas del entorno. Este triunfo es particularmente notable, ya que, según se informa, esta es la quinta fecha consecutiva del circuito donde el joven atleta logró asegurarse la primera posición en su categoría, un desempeño que subraya su disciplina y dominio.

Arias, perteneciente al club Natalú, ya había mostrado un desempeño destacado en las fechas previas del NAF, logrando ubicarse primero en su categoría. El Circuito NAF es conocido por sus desafíos, obligando a los atletas a enfrentarse a las condiciones impredecibles del entorno, donde la mente y la preparación juegan un papel crucial.

La trayectoria de Mauricio Arias, quien combina juventud con una serenidad poco común en el alto rendimiento, incluye su consagración en otros circuitos importantes como el Open Water Argentina. En este tipo de competencias, que han incluido pruebas en el Paraná y Concordia, el joven nadador ha demostrado que el agua es el escenario donde se prueban la resistencia, la mente y la fe en uno mismo.

Detrás de cada brazada victoriosa, existe una preparación constante que ahora se ve impulsada por la nueva infraestructura en su provincia. Arias ha manifestado entusiasmo por la reciente inauguración de la piscina olímpica de Formosa, ya que entrenar en una pileta de 50 metros permite mayor continuidad y mejora significativamente la resistencia para competencias como las de aguas abiertas.

El esfuerzo realizado por el joven triatleta y nadador formoseño, sumado al apoyo recibido de su familia, entrenador y del Gobierno provincial, ha vuelto a dar frutos. Con esta nueva victoria contundente en Claromecó, Mauricio Arias cierra un ciclo de triunfos en su categoría y demuestra, una vez más, que en Formosa se forjan campeones con la mira puesta en nuevos horizontes, incluyendo la posible representación nacional e internacional.