Prueba piloto del sector gastronómico: “Fue exitoso más allá de lo monetario”

Diego Torales, socio co-propietario de la cervecería “Tatané”, en diálogo con el Grupo de Medios TVO se refirió a cómo trabajaron desde el bar este fin de semana donde se habilitó el sector gastronómico bajo una prueba piloto.

“Estamos muy felices de trabajar, anduvimos a las corridas, de acá para allá con la gente ubicándola y atendiéndolos”, comenzó contando.

“Nosotros trabajamos muy bien, la gente respondió, se preocupaba por nosotros, por no hacer macana, nos preguntaba qué podía hacer y qué no, la gente muy educada, muy comprensiva, nos tuvo paciencia en todo, con respecto al protocolo creo que la mayoría venía viendo hace rato y nos veníamos preparando, ya lo teníamos estudiando”, dijo,

De la misma forma señaló que trabajan con reservas previas. “Tenemos habilitados turnos desde las 19 horas hasta las 00:30 para la atención. Lamentablemente quedó gente fuera porque dijimos de arrancar con la menor cantidad de mesas posibles para hacer bien las cosas, demostrar que se puede trabajar y a partir de ahí vemos de qué manera nos podemos ir acomodando, queríamos demostrar que se puede trabajar bien”.

“Esto fue exitoso mucho más allá de lo monetario, le cambió la cara a la ciudad, a la gente, al centro, tenemos esperanzas, esto va mucho más allá de lo económico, había música en los vehículos, se veía gente, luces, cambió todo”, destacó Torales.

“La gente estaba preocupada por hacer bien las cosas, sobre todo para que no nos afecte en nada a nosotros que venimos remándola y pidiendo trabajar normalmente, la gente fue súper respetuosa y con mucha paciencia”, valoró.

Asimismo opinó que “si vamos por la parte económica con trabajar tres días a la semana no cubrimos todo, creo que se puede seguir de a poquito incorporando días o extendiendo los horarios, por el momento creo que estamos bien, debemos ir afianzándonos en este sistema, tenemos que ir afianzándonos internamente en la cocina, en la atención, va a llevar un tiempito acomodarnos”.

De la misma firma señaló que tienen menú online y también una carta que se sanitiza todo el tiempo. “Lo que hicimos fue tomar los turnos, se lo confirmábamos a la gente que tenían de tal horario a tal horario, ya le explicábamos a qué hora terminaba su turno, le enviábamos un aviso con todas las recomendaciones que tenían que tener al momento de llegar, dónde los íbamos a recibir, cómo iba a ser el recibimiento, si los íbamos a recibir tomando la temperatura, los datos, sanitizando, llevándolos al lugar donde se iban a sentar, ellos ya tenían el menú disponible en sus celulares y también teníamos la carta plastificada que se sanitiza todo el tiempo”, explicó.

“Era obligación tener los datos de todas las personas que llegaban al lugar, eso lo manejamos con un sistema físico en el momento porque puede ser que tomemos los datos con anticipación y después esa persona no viene entonces es mejor tomarlo en el momento que estén presentes”, comentó.

“La gente entendió que había cierto horario que cumplir y que no podíamos fallar en eso, fue súper comprensible la gente”, destacó sobre el comportamiento de los clientes.

“Esperemos que todo siga bien, nosotros tuvimos todo tipo de inspecciones y en todas nos dijeron que estábamos acorde con los requisitos así que creo que todos los comercios hicieron lo mismo, esperemos que todo siga en pie”, finalizó.

