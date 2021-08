PSG entregó el contrato final a Messi y se llegó a un acuerdo de palabra con el jugador

Compartir

París será una fiesta, por ahora, es una expectativa gigantesca. Se esperaba de un momento a otro el arribo de Lionel Messi, Antonela, Mateo, Thiago y Ciro, la familia Messi en pleno para ya recalar en París por los próximos años. Sin embargo, todavía no sucederá. Según pudo saber Doble Amarilla, los abogado de Lionel Messi están revisando al detalle el contrato enviado, sobre todo, los plazos y condiciones de los pagos. Según pudo confirmar este medio, el crack ya dio el “ok” de palabra y resta que los letrados terminen de peinar el contrato para el “sí” definitivo. Al mismo tiempo, en las próximas horas arribarán a París dos personas claves para la negociación: Nasser Al-Khelaïfi , presidente del club y el ex tenista Gastón Gaudio, nexo en la negociación, que se cocinó en un yate en altamar, con el ‘Gato’ a bordo.

Mientras, ya hay hinchas del elenco parisino en el aeropuerto y en el estadio, Lionel sigue en su casa, en patas y con short de baño, relajadísimo a la espera del “ok” final de parte de su equipo de abogados y de su representante, Jorge Messi. Si bien nadie se anima a arriesgar un momento certero, se especula con que la revisación y la firma podrían llegar este martes o, a más tardar, el miércoles.

El siguiente paso sería viajar y lo primero que hará Messi, antes de toparse de frente con la Messimanía, será pasar la revisión médica. Ahí sí, la firma y, luego, la presentación de la que aún no se conocen los detalles. El PSG será su nuevo club, tras la inesperada e intempestiva salida del Barcelona de la que aún habla el mundo.

Ya hay cientos de hinchas del PSG en la terminal área de Le Bourget, donde se espera que el avión que el club parisino le envío a la familia Messi aterrice. Si bien hay muchas versiones y hasta se habla de la Torre Eiffel para anunciar la llegada de Lionel, lo único concreto es que el astro argentino se convertirá en una pieza más para Mauricio Pochettino en las próximas horas. En ese vestuario los esperan sus amigos Neymar, Di María y Paredes. Afectos no le faltarán.

Los medios deportivos franceses están volcados al arribo de Messi. L’Equipe puso en tapa “París bien vale un Messi” con un montaje del rosarino y la emblemática Torre Eiffel. Además, se hizo eco de la información que “el club de la capital (PSG) y los representantes del argentino están prácticamente de acuerdo sobre los últimos detalles de la futura relación contractual” y manifiesta que este lunes por la mañana “Messi deberá pasar la revisión médica”, que se realizaría en el American Hospital, de París.

Otros medios franceses también se hicieron eco en sus informaciones del lunes del arribo del crack. “El PSG es una posibilidad, indicó el argentino”, titula el diario Le Parissien recogiendo palabras del astro durante la conferencia de prensa en el auditorio del Camp Nou. Le Figaro, por su parte, eligió el mismo fragmento de la exposición del argentino.

Si bien aún son versiones, Messi estaría cerrando un contrato por dos temporadas, con opción a una tercera, percibiendo una cantidad de entre €40 y €30 millones por cada una de ellas.

Otra fuente señala que el crack rosarino será presentado este martes en la Torre Eiffel, como ocurrió con Neymar y señalan que Lionel, que no juega, ni entrena, desde el pasado 10 de julio en el Maracaná, debutaría el próximo 12 de septiembre ante el Clermont, por la Ligue 1. Antes, habrá tres fechas de Eliminatorias Sudamericanas, Argentina se medirá ante Brasil (7/9) recuperando al fecha que se debe y, también ante Venezuela (jueves 2/9) y Bolivia (10/9). Esto haría que esa fecha no sea del todo fácil para el debut. Es muy posible que Leo vuelva a jugar vestido de albiceleste antes de su debut con el club de París.

