PSG: Galtier separó a un séptimo futbolista y lo envió al grupo de los «indeseables»

Compartir

Linkedin Print

Desde que Christophe Galtier asumió el cargo de entrenador del PSG se ha dedicado a depurar un plantel que está lleno de estrella pero tiene varios jugadores que no entran en sus planes. El último en entrar en esa lista ha sido Idrissa Gueye, mediocampista senegalés de 32 años, quien no participó en el entrenamiento de este viernes por la mañana en el Camp des Loges. A partir de ahora, trabajará con el segundo grupo, donde hay varios descartes.

Según informó el diario L’Equipe, que cataloga a estos futbolistas como “indeseables” pese a que ese término no le gusta al DT, Gueye ha sido marginado y “paga la llegada de Renato Sanches”, jugador portugués de 24 años que en las últimas horas ha sido fichado por el club parisino proveniente del Lille. Según Sky Sport, el senegalés podría regresar al Everton.

Esto implica que Gana Gueye ahora se suma a ese grupo que ya integraban Ander Herrera, Kurzawa, Julian Draxler, Rafinha, Thilo Kehrer y Georginio Wijnaldum, quien ya ha sido contratado a préstamo por la AS Roma. Wijnaldum llega al elenco la capital italiana como cedido por un año, con opción de compra de USD 8 millones.

Hasta ahora, Gueye se entrenaba junto a otros jugadores cuyo futuro es una incógnita y su continuidad depende de los refuerzos que lleguen en este mercado.

En esa situación se encuentran actualmente Diallo, Danilo, y los argentinos Leandro Paredes y Mauro Icardi, quien quedó afuera de la lista de los convocados para el debut ante Clermont por la Ligue 1.

Si bien Icardi no está en el grupo de los “indeseables” porque sigue entrenando con el primer equipo, todo indica que su destino está en Italia. No tiene ofertas concretas pero Monza lo tiene en el radar y también fue vinculado con AC Milan, AS Roma, Lazio y Napoli. Y Leandro Paredes, por su parte, podría recalar en la Juventus si finalmente Christophe Galtier decide prescindir de sus servicios.

Todavía queda casi un mes para el cierre del mercado de transferencias (1 de septiembre) y en el Paris Saint Germain buscan depurar un vestuario donde muchos jugadores no iban a ser tenidos en cuenta. Por el momento, se marcharon Xavi Simons (PSV de Países Bajos), Alphonse Areola (West Ham de Inglaterra), Colin Dagba (cedido al Racing Club de Estrasburgo), Ángel Di María (libre a Juventus de Italia) y Marcin Bulka (estaba cedido en Niza y lo compraron).

Compartir

Linkedin Print