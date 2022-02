PSG le ganó al Real Madrid en la ida de los octavos de final de la Champions League

Compartir

PSG le ganó a Real Madrid en la ida de los octavos de final de la Champions League. El conjunto galo se impuso 1 a 0 gracias al gol en el tercer minuto de adición de Kylian Mbappé, la gran figura del encuentro celebrado en el Parque de los Príncipes. El artillero de 23 años marcó en el minuto 93 y destrabó con una excelsa jugada individual un encuentro que parecía destinado a terminar 0-0.

Dos posturas opuestas se vieron en el primer tiempo. El conjunto local se adueñó rápidamente de la pelota y con Mbappé como principal arma de ataque buscó lastimar a su oponente con las embestidas del galo por la punta izquierda. El delantero volvió loco por momentos a Carvajal por ese lado y fue protagonistas de dos acciones claras, una dándole una asistencia a Di María, quien remató alto en el área y la otra con una corrida al vacío, tras asistencia de Messi, que terminó tapando Courtois.

Por su parte, el cuadro blanco optó por replegarse. Evidentemente, Ancelotti entendió que la mejor manera de neutralizar al PSG era dándole la pelota y esperándolo para atacarlo de contragolpe.

La primera mitad del plan le salió perfecta al técnico italiano, pero reprobó en la faceta ofensiva ya que ni se acercó al arco defendido por Gianluigi Donnarumma. Karim Benzema, que llegó con lo justó, apenas gravitó en la etapa inicial al igual que Vinicius Jr.

Messi se mostró como un falso nueve por momentos, pero lejos de la zona de peligro y su sociedad con Mabppé funcionó solamente en los primeros 15 minutos. Por el otro lado, no tuvo conexiones fructíferas con Ángel Di María, ni con el lateral Hakimi.

Las peores noticias para los dos equipos en la primera mitad fueron las tarjetas amarillas que recibieron Marco Verratti y Casemiro, quien se perderá el duelo de vuelta por acumulación de tarjetas.

La tónica del partido no cambió en el complemento, aunque sí se vio a un PSG más directo. En apenas 10 minutos generó al menos tres situaciones de gol que convirtieron a Courtois en figura, sobre todo por una tapada espectacular a Mbappé que sacudió cruzado desde el punto de penal y se encontró con el manotazo del arquero belga.

Si algo le faltaba al portero del Real Madrid fue lo que ocurrió a los 61 minutos cuando el árbitro cobró penal por una clara infracción de Carvajal a Mbappé y él, al arrojarse a su izquierda, le tapó el tiro a Messi.

Pese a ese fallo, La Pulga fue de lo mejor de su equipo junto con el artillero francés y a ellos se les unió Neymar en los últimos 20 minutos, quien ingresó por Di María. El braisleño le aportó a su equipo una frescura clave y mucha gambeta en los espacios cerrados que le perimitieron generar algunas situaciones que, por mala puntería, no terminaron en gol.

Parecía que el duelo se apagaba en el 0-0 y varios futbolistas del elenco local habían incluso bajado los brazos. Pero, apareció el mejro futbolista de la actualidad. Mbappé, el mejor de los suyos, armó una jugada individual fantástica por izquierda, juntó marcas, pasó entre dos hombres, se metió al área y definió mano a mano con -quien hasta entonces era imbatible- Courtois para estampar el 1 a 0 y desatar la locura en París.

La revancha entre ambos clubes será el 9 de marzo en el Santiago Bernabéu. Cabe destacar que a partir de este martes se puso en marcha la nueva modificación en el reglamento de la UEFA en la que el gol de visitante deja de valer más. En el caso de un empate en la doble llave, la ventaja del gol en campo ajeno dejará de contar y todo se resolverá en el tiempo extra o, de ser necesario, penales.

