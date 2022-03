PSG le ofrece a Kylian Mbappé dos años de contrato y €100 millones

Compartir

El equipo de la capital francesa pone a disposición de su estrella gala un vínculo por dos años hasta el 30 de junio de 2024.

Paris Saint-Germain, equipo francés del astro rosarino Lionel Messi, ofreció un contrato de dos años y €100 millones más extras a otra de sus estrellas, el delantero Kylian Mbappé, cuyo contrato finaliza en junio.

La oferta fue difundida por el diario Le Parisien: PSG blindaría de ese modo a su estrella hasta el 30 de junio de 2024.

Mbappé, que no ha dado pistas de su futuro y hay fuertes rumores que lo vinculan con Real Madrid, de España, a partir de mitad de año, indicó en varias ocasiones que es «un profesional» y que se debe «al PSG hasta la finalización» del contrato.

Luego del choque de ida de octavos de final de la Champions justamente con Real Madrid (triunfo 1-0 de PSG con gol suyo), el delantero dijo: «¿Decidido mi futuro? No, no. Sé que juego en uno de los mejores equipos del mundo y voy a dar el cien por cien. No lo tengo decidido todavía».

La revancha entre el conjunto parisino (en el que también juegan Ángel Di María, Leandro Paredes y Mauro Icardi) y los españoles será el 9 de marzo en el Santiago Bernabeu.

Kylian Mbappé habló del presente de Messi en el PSG

El crack francés se refirió también sobre su futuro y coqueteó con quedarse en París. Alerta en el Real Madrid.

Mientras define su futuro enttre el PSG y el Real Madrid, Kylian Mbappé aprovechó para señalar que le encanta jugar con Lionel Messi y se rindió a los pies del argentino, que está bastante cuestionado por la prensa en su primera temporada en el fútbol francés.

El joven maravilla destacó las cualidades de La Pulga y reconoció que aún le falta adaptación para mostrar todo su potencial: “Es un gran jugador y me alegro por él. Se está adaptando a una nueva vida, una nueva ciudad, un nuevo club y es necesario adaptarse. Aunque ganes siete Balones de Oro, hay que adaptarse también, es así”.

