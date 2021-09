PSG: Lionel Messi está lesionado en la rodilla izquierda y no podrá jugar el próximo partido

Compartir

Lionel Messi tiene una contusión ósea en la rodilla izquierda, se perderá el partido del miércoles de París Saint Germain ante Metz, como visitante, por la 7ma fecha de la Liga 1 de Francia y volverá a ser evaluado en 48 horas.

El crack argentino se realizó este martes a la mañana una resonancia magnética por el golpe que recibió en la rodilla izquierda en el partido del pasado domingo ante Olympique de Lyon y el estudio confirmó que tiene una contusión ósea.

El parte médico difundido por el PSG agregó que el capitán del seleccionado argentino se realizará un nuevo estudio en 48 horas para evaluar su recuperación.

Messi se quedará afuera del partido ante Metz, como visitante, por la 7ma fecha de la Liga 1 de Francia.

El entrenador de París Saint Germain, el argentino Mauricio Pochettino, explicó que el cambio de Lionel Messi se debió a la lesión en la rodilla izquierda y que su “prioridad” es la salud de los jugadores.

En la conferencia de prensa previa al partido del miércoles ante Metz, como visitante, Pochettino fue abordado por la salida de Messi en el partido del pasado domingo ante Olympique de Lyon y explicó que el cambio fue por la lesión en la rodilla izquierda confirmada por el último parte médico.

“El club ya hizo el comunicado sobre lo que tiene ‘Leo’, está clara la situación. Nosotros observamos a todos los jugadores y vimos que se estaba chequeando la rodilla y que hizo gestos. Con esa información decidimos cambiarlo”, manifestó Pochettino, quien elogió la actuación de Messi en su debut en el Parque de los Príncipes.

“Estábamos contentos con su juego y su rendimiento, hizo una buena primera parte y solo le faltó marcar el gol”, destacó el santafesino.

Consultado por la repercusión que tuvo su decisión, Pochettino dijo que no le sorprendió y remarcó que su “prioridad” es la salud de sus dirigidos.

“Entiendo la situación y la acepto. No me causó ni más ni menos sorpresa. La prioridad es el bien y la salud del jugador. Con la información que teníamos pensamos que lo mejor para Messi, después de 75 minutos, era salir”, subrayó.

Y, sobre la reacción de Messi al salir, agregó: “un gran campeón quiere estar siempre en el campo y es entendible. Estoy tranquilo, es normal que sucedan este tipo de cosas”.

El número 30 del equipo de Pochettino será resguardado para el próximo compromiso del sábado ante Montpellier, como local, ya que luego se viene el choque de la Liga de Campeones de Europa del martes 28 ante Manchester City, como local.

Después de enfrentar a su exentrenador en Barcelona, el español Josep Guardiola, Messi tiene en la agenda otro partido por la Liga 1 con PSG que será el domingo 3 de octubre contra Rennes, como visitante.

Luego, Messi se sumará al seleccionado argentino para afrontar una nueva y exigente triple fecha de Eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022.

El primer partido será el jueves 7 de octubre en Asunción contra Paraguay y, luego, habrá dos encuentros seguidos en el estadio Monumental: el domingo 10 ante Uruguay y el jueves 14 frente a Perú.

