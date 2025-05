PSG y Arsenal llaman a la puerta de la historia

Dos grandes de Europa, que no guardan en sus vitrinas ninguna Liga de Campeones, actualmente con dos entrenadores españoles, Luis Enrique y Mikel Arteta, buscarán este martes alcanzar su segunda final de la máxima competición continental y volver a llamar a la puerta de la historia, con una cierta ventaja del París Saint-Germain que se trajo un gol de ventaja de la ida contra el Arsenal.

Los ‘cañoneros» de Mikel Artenta vuelven a la ciudad en la que en 2006 perdieron contra el Barcelona su única final de la Liga de Campeones, decididos ahora a doblegar al PSG de Luis Enrique, que afronta sus cuartas semifinales en los últimos seis años para repetir la final que perdieron en Lisboa en 2020 ante el Liverpool.

Los dos equipos presentan argumentos para alcanzar la final de Múnich. Los franceses han firmado una trayectoria meteórica en lo que va de 2025, que les ha valido el título de favoritos y que ha permitido dejar en segundo plano la maldición que la entidad de propiedad catarí viene arrastrando en Europa y la juventud de una plantilla que demuestra en el terreno una gran madurez.

Los ingleses, que ya se impusieron hace unos meses al PSG en la primera fase, han demostrado su capacidad para elevar el nivel ante rivales importantes, una cualidad que alcanzó su máximo momento en los cuartos contra el Real Madrid, vigente campeón.

La capital francesa rezuma de confianza, de fe en las opciones de un equipo convertido por su técnico en un ejército que obedece a sus directrices y que cuenta con todos sus elementos a disposición del técnico.

Empezando por Ousmane Dembélé, propulsado a la condición de estrella goleadora a finales del año pasado y que en lo que va de año ha firmado 25 goles en 25 partidos, ocho de ellos en nueve duelos de Liga de Campeones, a los que suma dos asistencias.

Lesionado en los isquios de la pierna derecha el tramo final de la ida, el jugador parece recuperado y no quiere perderse la cita histórica que afronta el club con el que está firmando la mejor temporada de su carrera.

Más dudas presenta el surcoreano Lee Kang-in, que aparece como la principal duda del técnico asturiano de cara al duelo contra el Arsenal.

Pero el exjugdor del Mallorca no aparece como una de las prioridades ofensivas de Luis Enrique, que a todas luces confiará en el que se ha convertido en su once de gala, con el ecuatoriano Pacho erigido en ariete de la defensa y decido a seguir los pasos de su compatriota Antonio Valencia y convertirse en el segundo jugador de esa nacionalidad en disputar la final de la Liga de Campeones.

En el ataque, el entrenador español ha encontrado un tridente de altos vuelos con Desiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia respaldando a Dembélé, mientras que en el centro del campo Vitinha, Joao Neves y Fabián Ruiz dan fuerza al corazón del equipo.

Enfrente un rival que se aferra a la Liga de Campeones como tabla de salvación, porque pueden perder incluso el subcampeonato inglés tras una racha de solo un triunfo en cinco partidos.

Repitiendo supersticiones, Arteta confía en conseguir el mismo resultado que en cuartos de final contra el Real Madrid, seguramente la mejor victoria de este equipo en dos décadas.

El técnico vasco hizo que entrenaran en Londres antes de viajar a París, repitiendo la táctica hecha contra el Real Madrid, y puso a sus jugadores música en francés para motivarles a alcanzar la segunda final de su historia en esta competición.

Además, cuenta con cuatro buenas noticias para este encuentro, la recuperación de Martin Odegaard, Jurrien Timber, Thomas Partey y Riccardo Calafiori.

El noruego era duda tras retirarse con un golpe de la derrota por 1-2 contra el Bournemouth, mientras que el defensa holandés se quedó en la grada por unas molestias.

Ambos se han recuperado y podrán estar en el Parque de los Príncipes, mismo caso que Partey, que se perdió la ida por acumulación de tarjetas amarillas.

Calafiori, que es baja desde hace semanas, se unió este martes al entrenamiento de los ‘Gunners’ y, aunque su participación es remota, es un impulso más para un grupo que ya cuenta con las ausencias de Gabriel Jesús, Kai Havertz, Gabriel Magalhaes y Takehiro Tomiyasu.

Con la necesidad de marcar para al menos forzar la prórroga, Arteta necesitará que Merino rinda como ‘nueve’. A esa posición volverá el pamplonica una vez que Partey está de regreso. El ghanés estará en el centro del campo junto a Declan Rice y Odegaard, mientras que el tridente de ataque lo conformarán Martinelli, Bukayo Saka y Merino, que sustituirá a Leandro Trossard en el que será el único cambio respecto a la ida en el Emirates Stadium.

Alineaciones posibles

París SG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Rice, Partey, Odegaard; Martinelli, Saka, Merino

Árbitro: Felix Zwayer (ALE)

Estadio: Parque de los Príncipes de París