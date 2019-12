Puente Blanco: coinciden que hechos viales ocurren por exceso de velocidad

Compartir

Linkedin Print

Pese a que en múltiples oportunidades se registraron siniestros viales en la zona del Puente Blanco, donde muchos de éstos fueron con víctimas fatales, en la actualidad se continúa observando que son pocos los conductores que respetan las normas viales, esto sucede tanto en el carril central como así también en el sector de la ciclovía. Es que a la imprudencia de algunos hay que sumarle el mal estado de la zona y la falta de iluminación lo cual combinados hacen que los hechos de tránsito estén a la orden del día.

Ante la constante insistencia de vecinos, el Grupo de Medios TVO se acercó hasta el lugar donde pudo notar cómo permanentemente se cometen faltas y pese a que hay pozos, roturas en el pavimento, etc, muchos ni siquiera reducen la velocidad.

Un motociclista consultado al respecto indicó: «es muy peligroso circular por acá, todo el tiempo hay accidentes, esto pasa por irresponsabilidad de la gente más que nada, porque saben bien que es un desastre el camino y aun así circulan a alta velocidad, sobrepasando a otros».

«Siempre hay accidentes, la mayoría de las veces son entre motociclistas porque no bajan la velocidad. El otro día un hombre que iba en una moto de gran cilindrada me pasó muy rápido y cuando intentó sobrepasar a otra moto agarró el guardarraíl, fue su culpa, pudo haber sido peor pero gracias a Dios parece que solo tuvo heridas leves, aunque su motocicleta se rompió toda», acotó otro conductor de motocicleta y añadió: «no entiendo por qué la gente no baja la velocidad, cuál es su apuro, no toman conciencia, no aman su vida parece; y esto no solo pasa acá ya que se trata de una situación que se repite en otros puntos de la Ciudad».

De la misma forma, un tercer motociclista indicó que «por más controles que se realicen al respecto si la gente no toma conciencia todo es en vano, uno tiene que amar su vida, su integridad física. La gente vive apurada, y así suceden las tragedias después».

«Desde que tengo uso de razón paso por acá y siempre fue peligroso, en el último tiempo el deterioro se acrecentó nada más, pero opino que somos nosotros quienes debemos tomar conciencia y bajar la velocidad, circular con precaución, si sabemos bien que hay pozos por todos lados, que no hay iluminación, que los guardarraíls están destrozados», insistió otro conductor al brindar su opinión en cuanto a lo que sucede en ese punto de la ciudad, dejando en claro que el principal factor para que ocurran los siniestros es «la imprudencia» porque «la gente sabe muy bien lo que puede hacer o no».

Finalmente, es importante resaltar que lo que se observa a simple vista -como indicaron los motociclistas- es el exceso de velocidad en el tramo de la ciclovía, mientras que en el carril central muchos se adelantan sin tener en cuenta que de frente podría venir otro vehículo.