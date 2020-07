Puente Chaco-Formosa: repararon daños causados por camión que cayó al Río Bermejo

Compartir

El licenciado Milton Brizzio, de Vialidad Nacional seccional Chaco, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre los trabajos de reparación que realizaron en el puente que une a Chaco con Formosa luego de que la semana pasada un camionero chileno perdiera la vida tras protagonizar un siniestro al caer desde el lugar a las aguas del río Bermejo.

“En el mismo momento en que ocurrió el siniestro por la maniobra que tuvo que hacer el camión sobre el puente el río Bermejo, fue a atender la situación la gente de la empresa que está a cargo de la recuperación del tramo que va desde Resistencia hasta Tatané, fueron a atender la zona dañada de la baranda del puente, colocaron en ese mismo momento una baranda provisoria, que son tipo guardarraíl y al otro día hicieron un trabajo más definitivo, amurallaron los soportes al mismo puente y colocaron y soldaron las barandas tipo flex beam con un guardarraíl semi flexible que son de acero para continuar con el trayecto de la baranda teniendo en cuenta que es un puente antiguo y tiene barandas de material de concreto, para suplantar esas barandas de concreto le pusieron de acero. Al otro día de ocurrido el siniestro ya estaba solucionado el tema de la protección del puente”, explicó.

Asimismo señaló que este puente tiene tránsito peatonal que en tiempos normales es muy circulado. “Esta es una conexión entre Eva Perón y Mansilla, el paso de un lado a otro de los ciudadanos es corriente, más allá de que en estos momentos está complicado por la pandemia, en general sucede esto, no solo esto sino que del tránsito en general teniendo en cuenta que es una ruta internacional y tiene conexión con Asunción, Paraguay y con Formosa”, detalló.

Se refirió además al siniestro protagonizado por el ciudadano chileno que tras hacer una maniobra chocó contra el puente, rompió las barandas y cayó al vacío. “Siempre las velocidades de transitabilidad en un puente deben ser bajas, más en este caso que es un puente que conecta dos poblaciones y debe ser menor a 60 kilómetros por hora, también se debe tener en cuenta el tipo de vehículo que circula. Por supuesto, las protecciones de este viaducto que han quedado un poco obsoletas por los años y demás ya estaba establecido que se iba a tener que realizar un recambio, más con esta situación que ocurrió, en general se calcula y más que todo teniendo en cuenta que en este tipo de puentes el paso peatonal es pequeño, angosto, en su momento cuando se construyó el puente no se tuvo en cuenta esta situación y también se dieron un montón de circunstancias, lo que se dice de los controles que se realizaron que no deberían hacerse arriba del puente, la señalización correspondiente que tiene que estar previamente colocada, señalizada de manera progresiva, en realidad las barandas de este puente han quedado obsoletas y van a hacer un cambio integral de todo lo que tiene que ver con la protección del puente con respecto al tránsito y a la circulación peatonal”, dijo sobre los nuevos trabajos en la zona.

Dijo además que de a poco empezaron con estas tareas. “Los trabajos de este tramo entre Resistencia y Tatané ya se están reactivando, actualmente están trabajando en lo que tiene que ver con el bacheo de la zona cercana al límite con Formosa, a unos 30 kilómetros están trabajando allí en acceso a la localidad de La Leonesa, no se puede estar trabajando del lado de Formosa, allí tendrían que estar haciendo trabajos de repavimentación, están todavía solicitando los permisos para que pueda acceder la empresa a hacer los trabajos, pero en su momento todo lo que tiene que ver con lo complementario, ya sea iluminación, señalamiento, protección de barandas de puentes y recambios en general de los guardarraíls también se hacen conforme vaya avanzando la obra. En su momento cuando llegue lo que tiene que ver con los trabajos de bacheo y repavimentación también se hará un ensanche, de hecho ya se está haciendo un ensanche de la ruta en este tramo y también se va a atender lo que tiene que ver con la seguridad”, finalizó explicando.