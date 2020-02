Puerto Deseado: confesó el acusado del abuso y el autor del asesinato del nene sería un menor

Compartir

Linkedin Print

Un sospechoso de 24 años que fue detenido acusado de la violación de una mujer de 44 años y del crimen de su hijo de en la localidad santacruceña de Puerto Deseado confesó el hecho después de que la víctima lo identificó en rueda de reconocimiento.

Un menor de 16 años que se encuentra demorado por la Justicia sería el cómplice del abuso sexual y quien habría arrojado por el acantilado al pequeño. Así lo informó el diario santacruceño La Opinión Austral.

Detenido y demorado que un día antes habían sido liberados por orden del juez de la causa Antonio Oldemar Villa, quien en lugar de solicitar pruebas el mismo viernes las demoró un día lo que provocó la excarcelación de los acusados debido a que no pueden permanecer más de seis horas detenidos sin datos que demuestren su posible culpabilidad.

La Policía de Santa Cruz había llegado a ellos por la información valiosa que pudo aportar la mujer abusada en relación a los rasgos fisonómicos de dos varones.

La frase que dijo uno de los atacantes «matala que no quiero volver en cana», aceleró la búsqueda y la orientó a un grupo específico de sospechosos con antecedentes penales.

Ese mismo día, la Policía dio con el atacante y su cómplice, un adolescente de 16 años, en el lugar conocido como «La Favela», el cual vecinos de los alrededores lo catalogaron como «un aguantadero.

Allí hallaron ropa ensangrentada, vieron que el mayor tenía lesiones en la cara y los brazos y también con ellos estaba un perro con el pelo ensangrentado, el mismo que la turista agredida dijo haber visto esa tarde.

Con estos datos sumados a los identikit que se hicieron con el aporte de la víctima, el juez Villa no ordenó medidas para cotejar esas pruebas y ante esa pasividad tuvo que ordenar la liberación inmediata de ambos, aunque con consigna policial.

La víctima arribó por la tarde, entre lágrimas y en silla de ruedas, al Juzgado de Instrucción, donde reconoció a la persona que la había violado y cerca de la medianoche regresó al hospital.

Fue allí que posteriormente el delincuente habría confesado ser el autor de los hechos.