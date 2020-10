Puerto Tiro confirmó que no hay posibilidad de empezar a prestar el servicio dentro de la provincia

Compartir

Linkedin Print

La semana pasada, el Gobierno provincial autorizó el transporte interno y según se anticipó desde la Dirección de Transporte desde mañana comenzarían a circular las unidades. En comunicación con el Grupo de Medios TVO, el gerente de la empresa de Ómnibus “Puerto Tirol” Guillermo Sosa dejó en claro que no prestarán el servicio. “No tenemos ninguna posibilidad de empezar”, dijo.

“Estamos parados desde el mes de marzo, necesitamos indefectiblemente asistencia financiera y ya nos adelantaron que eso será imposible porque no hay recursos. El Estado no nos ayuda en nada, no tememos un peso para mover los colectivos”, aseveró y añadió que “por el momento seguiremos como estamos”.