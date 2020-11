Puerto Tirol insiste en la necesidad de que la Provincia ayude al sector para que vuelva a prestar los servicios

Compartir

El miércoles, la empresa “Puerto Tirol” envió una nota al ministro de Planificación, Obras y Servicios Públicos de la provincia de Formosa, Daniel Malich para explicar cuál es la situación del transporte público interurbano y solicitó que la Provincia encuentre la manera de asignar un monto para “ayudar” al sector que no está prestando los servicios ya que no tienen el capital para hacerlo.

En el documento, primero se contextualiza que el 23 de octubre la empresa fue invitada a una reunión con los integrantes del Consejo de Atención Integral a la Emergencia Covid-19, donde Malich estuvo presente junto a funcionarios del área de transporte, y en la cual se anunció la liberación del transporte provincial con protocolo sanitario.

En el encuentro el ministro de Economía, Jorge Ibáñez ante un pedido formal de otra empresa respecto de qué ayudas tenían previsto darles a las operadoras del transporte público de pasajeros, categóricamente informó la imposibilidad de ninguna clase de ayuda a este servicio y al mismo tiempo aseveró que el cuadro tarifario no sufriría modificaciones manteniéndose el vigente al mes de diciembre de 2019.

En este sentido, desde “Puerto Tirol” se expuso que mientras esa era la respuesta que obtenían, “el Gobierno Provincial anunciaba que se prorrogó el subsidio al transporte de la ciudad capital. Además, el más alto mandatario provincial informó que se le agregará una adenda de 5 millones de pesos más, totalizando en 20 millones de pesos mensuales ‘garantizados’ como un acto de verdadera justicia social. Lo que nos parece muy bien, es justo y corresponde atender el servicio de transporte que es el que mueve al que menos tiene, el sector trabajador y los menos favorecidos”.

Seguidamente, se clarificó que “si bien el servicio de transporte urbano de pasajeros es muy importante, mucho más lo es el servicio interurbano, que vincula todas las localidades entre sí y con la capital de la provincia. De no existir el servicio urbano, las personas se podrían trasladar a pie, en bicicleta o en moto, dado que las distancias son chicas. Esto resulta imposible para el transporte interurbano ya que las distancias y los riesgos para la vida son sustancialmente mayores”.

En otro tramo de la nota dirigida al funcionario de Insfrán indican: “el servicio de transporte de pasajeros es responsabilidad del Estado provincial. Con sus decisiones, la Provincia estaría evidenciando trasladar su obligación a empresas privadas, como la nuestra, que, desde agosto de 2018, realizó una inversión de más de dos millones doscientos mil dólares en la adquisición de unidades nueva vero kilómetros de ultima generación para ponerlas a disposición del público formoseño y darle una nueva manera de viajar con las comodidades que exige el transporte moderno, más la provincia no cumplió con las gestiones políticas y administrativas, para que el transporte interurbano reciba las partidas complementarias de costos (subsidios) de parte del Estado Nacional, como reciben todas las otras provincias del país, en principio argumentando la mala y discriminatoria gestión del presidente Mauricio Macri, cuestión, esta última, que podríamos compartir”.

“Estos 19 meses de prestación del servicio con las tarifas fijadas por la Provincia, y sin la compensación de costos correspondientes han hecho que nuestra economía se viera fuertemente afectada, agravándose al extremo con estos ocho meses de suspensión total de los servicios”, lamentaron.

Se resaltó además la importancia de que la provincia, que regula las tarifas, recorridos y frecuencias del transporte, intervenga y le dé sustentabilidad al sistema, no para salvar una empresa, sino para dar solución a los usuarios y a los trabajadores del sistema.

“Al servicio urbano se le asigna un complemento de veinte millones de pesos por mes, con 80 unidades, si bien el costo de los servicios interurbanos es mayor (un colectivo de larga distancia equivale a cuatro urbanos), deberían encontrar la forma de asignar, aunque sea, un monto similar a los servicios provinciales. Las provincias vecinas como Misiones, Corrientes, Chaco y Salta lo obtienen del Estado Nacional”.

“Le reiteramos nuestra más firme voluntad y disposición a trabajar en esta provincia, como lo hemos evidenciado desde un principio, estamos radicados en Formosa vinculados al transporte desde 1969 en forma ininterrumpida y con la misma razón social, hemos generado puestos de trabajo genuinos y muchos formoseños nos acompañaron y acompañan en la gestión, esa permanencia y el prestigio alcanzado en el sector nos compromete a continuar trabajando, sin embargo ello no sería posible si desde el poder concedente no se aplica una política de transporte, que lo haga sustentable en el tiempo”, finalizan desde “Puerto Tirol”.

