Pullaro absorbió al PRO en Santa Fe y ya tiene candidata para octubre

El gobernador santafesino ofreció el primer lugar en la lista de diputados a su vice y presidenta del PRO local, desplazando al partido amarillo de las negociaciones con los libertarios y busca consolidar su propio armado federal con otros gobernadores

La discusión porteña del PRO es muy distinta a la que se da en las provincias, el gobernador Maximiliano Pullaro propuso a su vicegobernadora y presidenta de ese espacio en su provincia como primera candidata a diputada nacional para las elecciones de octubre. El mandatario logró incluir y desdibujar al partido amarillo dentro de su propia alianza y los dejó lejos de un acuerdo con los libertarios.

No hay que olvidar que Pullaro llegó a la primera magistratura de Santa Fe de la mano de la alianza Juntos por el Cambio (JxC), parte de este acuerdo fue la designación de Gisella Scaglia como su vicegobernadora y hoy aliada indiscutible.

De esa manera y según indicaron fuentes calificadas el gobernador decidió en conjunto con el presidente de bloque de la alianza Unidos en la legislatura provincia Felipe Michling ofrecerle a Scaglia la candidatura más importante de cara octubre.

De esta manera, el gobernador busca que la alianza federal que decidió en conjunto con otro cinco gobernadores tenga representantes de todos los espacios que conforman Unidos y no sólo del riñón propio.

Además, se estima que Pullaro está discutiendo un candidato radical en segundo lugar y un posible tercer lugar para el Partido Socialista que aún no dio el sí.

Scaglia se ganó la confianza de Maximiliano Pullaro en los dos últimos años de gestión y finalmente terminó como su compañera de fórmula para reformar la Constitución de Santa Fe este año.

Es así como en Santa Fe, al igual que en provincias como Córdoba o Chubut, los integrantes del PRO irán en alianza con los gobernadores o directamente encabezarán los sellos provinciales contra La Libertad Avanza en estos distritos.

Se consultó con el gobierno de Santa Fe si la candidatura sería testimonial pero no recibió respuesta. De no serlo, la presidenta del PRO de la provincia deberá renunciar a la vicegobernación, a la presidencia del Senado de Santa Fe y a la caja provincial.

La visión política en Santa Fe contrasta de lleno con la actitud Karina Milei para con el PRO en CABA y en las listas de la provincia de Buenos Aires. La hermana del presidente ganó la pulseada y, sin flexibilizaciones en su propuesta, el PRO evalúa un principio de acuerdo para confluir en una alianza con La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires para las elecciones nacionales de octubre.

Los primeros puntos indiscutibles, especialmente tras la derrota histórica del PRO en los comicios locales, es que el frente deberá ser violeta y no habrá rastros del sello de Macri, tal como sucedió con el acuerdo en la provincia de Buenos Aires que orquestaron con Cristian Ritondo, quien se mantuvo al margen de las conversaciones por la Ciudad de Buenos Aires.

Además, no les darán ningún lugar en la lista de Senadores y, según se pudo saber, desde el seno libertario propusieron finalmente darle el quinto y sexto lugar en la listas: los últimos lugares entrables, con la condición de tener una buena elección. Esto quiere decir que si el PRO quiere asegurarse sus lugares, deberán colaborar para un buen resultado.

El frente de los gobernadores

Según se pudo reconstruir, es posible que más mandatarios provinciales se sumen antes del 17 de agosto y después de las elecciones

«Los gobernadores vamos a conformar un frente que represente un grito federal en Argentina», afirmó Ignacio Torres tras el encuentro celebrado en la Casa de Chubut, en pleno centro porteño.

La formación del Frente Federal no terminó, si bien ayer se dio el primer paso, fuentes distintas confirmaron a El Cronista que hasta el 17 de agosto habrá tiempo para que se sume otro mandatario provincial que quiera participar de la alianza electoral.

Según indicaron voces cordobesas a El Cronista, hay posibilidad de que se sumen otros mandatarios hasta ese momento y que lo ven factible. Es el 17 de agosto es cuando se definirán las candidaturas, si bien aseguran que todavía «no hay nombres», es poco el tiempo para dirimir los diputados y senadores que encabezarían las listas a nivel nacional.

En este sentido, si bien puede que se unan otras provincias, va a depender de la relación con el gobierno nacional y la situación particular de cada provincia.

«Puede que haya algunos que se sumen después de octubre», afirmó una fuente a este medio. Con ello, los gobernadores quieren decir que aunque no logren la inclusión de más mandatarios en su frente, una vez electos en el Congreso podría haber una integración de diputados y senadores a su bloque.

«Vamos a traducir este espacio político en el Congreso a partir de diciembre, dónde estarán los diputados del espacio más los que congenien con nosotros. Vamos a ser un bloque importante», remarcaron.