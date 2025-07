Pumas insiste por Keylor Navas y Newell’s lo cedería ante una buena oferta

Si bien los mexicanos están firmes con la idea de contratarlo, la dirigencia exige un monto importante para sus arcas. ¿El domingo estará en el Coloso ante Banfield?

La historia de Keylor Navas en Newell’s parecería ir camino a su fin. Al menos, esa es la sensación que se palpita en el Parque, con las reacciones del entrenador Cristian Fabbiani y la ausencia de voces oficiales como para ponerle coto a un tema candente. Lo que surgió en las últimas horas es que Pumas aceleró sus intenciones de quedarse con el arquero, al que sedujo inicialmente. Pero en todo esto falta un detalle, nada menos que el más importante: acercar una oferta que satisfaga a los Leprosos, algo que aún no llegó. Por lo pronto, los próximos días también servirán -en caso de que no haya acuerdo con los aztecas- para saber si el domingo, a las 16.45, Navas estará frente a Banfield en la presentación del Rojinegro en el Coloso.

El guardavalla tico siempre expresó su satisfacción y alegría por estar vistiendo la camiseta de Newell’s, además de haberse convertido en un jugador clave para sumar puntos en el torneo anterior. Fue una de las grandes figuras, no sólo de la Lepra sino del fútbol argentino, y ante esto surgieron varios clubes interesados en su figura. Y uno que aceleró en los últimos días es Pumas, que busca desesperadamente un arquero de jerarquía y lo habría seducido de palabra. Ahora resta lo principal que es acordar con la Lepra.

En torno a toda esta novela de enredos surgen diversos rumores que indican cierto malestar tanto de Navas como de la dirigencia, pero que ninguna de las partes la esbozaron públicamente. Aunque lo que trasluce a la realidad es que algo se rompió en la relación que parecía relucir en el Parque.

Navas tuvo ciertos privilegios, como tomarse vacaciones después de disputar la Copa de Oro con la selección de Costa Rica. Con el paso de los días algo que surgió es que su idea habría sido cerrar su estadía en Rosario con el fin de emigrar por cuestiones familiares. Por eso vino sin su esposa e hijos. Pero, detalle a resaltar, tiene contrato hasta fin de año y para cumplir con su deseo de ir a México debe producirse un acuerdo económico entre los clubes. Y este es hoy el quid de la cuestión porque el monto acercado (cerca de un millón de dólares) habría sido muy escaso al pretendido por la Lepra.

Una ausencia que

generó polémica

La ausencia de Navas en el debut por un dolor estomacal dejó más dudas que certezas. No se debería dudar de lo dicho, aunque hubo quienes vincularon el malestar a su idea de emigrar. Lo llamativo es que si sólo fue una dolencia que le impidió estar en el equipo y ante los rumores que se generaron en torno a su figura alguien debería haber salido al cruce para negar cualquier conflicto con el club. Y eso no sucedió, todo lo contrario. La dejaron crecer.

Navas sólo se expresó en las redes, donde es habitué, casi en la medianoche del domingo. Y Fabbiani habló en su cuenta de Instagram con una frase contundente: «Lo más importante es el grupo».

Pero en este tipo de situaciones es el tiempo el que habla y el que pone las cosas en su lugar. Lo expresado hace tiempo de las ganas de Navas de cambiar de club hoy es ratificado con una negociación en curso con Pumas, al que el arquero le dio el visto bueno. Caso contrario no habría ninguna charla entre las entidades.

Otro detalle que alimenta aún la idea de que el ciclo de Navas en la Lepra parecería tener un final en un corto plazo es que Newell’s aceleró la búsqueda de arqueros. En la lista aparecen Juan Espínola y Facundo Altamirano, pero también fue ofrecido nuevamente David Cabezas. En este último caso el inconveniente reside en el tema de cupo de extranjeros.