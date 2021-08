Pumas: los duelos ante Australia y All Blacks en duda por el avance del Covid-19

Compartir

Además se cancelaría la disputa de Australia-Nueva Zelanda, a raíz de los aumentos de casos de Covid-19 y los protocolos de bloqueo realizado por los australianos a causa de la pandemia de coronavirus.

Los partidos que debe jugar el seleccionado argentino, Los Pumas, ante Nueva Zelanda, el 11 y 18 de septiembre en la ciudad australiana de Perth, por el Rugby Championship 2021, están en duda debido a los protocolos de bloqueo realizado por los australianos a causa de la pandemia de coronavirus.

“Creo que sería poco probable que se jueguen esos partidos, no es nuestra prioridad número uno” señaló el primer ministro de Australia Occidental, Mark McGowan.

Tampoco se jugaría el cotejo entre Australia-Nueva Zelanda el 28 de agosto próximo en la ciudad de Perth, por la segunda fecha del Rugby Champioship y también tercero de la Bledisloe Cup, ya ganada por los All Blacks.

Australia occidental ha anunciado que aplicará una nueva medida de “bajo riesgo” a partir del hoy a 16 (en la madrugada de mañana en la Argentina) que obliga a todos los neozelandeses que viajen a Perth a permanecer en cuarentena durante dos semanas, señaló Newshub.

Mientras que los australianos recibieron una exención del Gobierno de Nueva Zelanda para viajar a Auckland para los dos primeros test en Auckland por la Bledisloe y la primera fecha del Champiosnhip, en donde también están jugando Argentina y Sudáfrica, no está claro si esa misma concesión se extenderá a los All Blacks en tierra australiana.

Sobre el cotejo Australia-Nueva Zelanda, McGowan señaló: “No estamos seguros de que se juegue. Tal vez tengamos que llegar a algún acuerdo, o puede haber una burbuja, o simplemente tienen que cumplir con las reglas que existen para todos los demás. Sería decepcionante para los aficionados al rugby si cancelamos el juego, pero esa es la naturaleza del mundo en el que vivimos”.

