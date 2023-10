Pumas: Matera sufrió un desgarro que lo dejó casi descartado para el resto de la competencia

El tercera línea de Los Pumas se retiró lesionado a los 24 minutos del primer tiempo del partido ante Japón y dejó el estadio de la ciudad de Nantes con la ayuda de muletas para trasladarse. El cuerpo médico no fijo plazo de recuperación.

El tercera línea del seleccionado argentino de rugby Pablo Matera sufrió «un desgarro grado 3 del isquiotibial derecho en su sector proximal», lesión que lo deja prácticamente descartado para el resto del Mundial Francia 2023.

Aunque el cuerpo médico de Los Pumas no fijo plazo de recuperación, el protocolo para dolencia de ese tipo estipula una recuperación cercana a los 21 días y la final de la competencia se jugará el sábado 28 en el Stade de France de Saint-Denis.

Matera, de 30 años y 98 partidos internacionales con Los Pumas, se retiró lesionado a los 24 minutos del primer tiempo de partido que Argentina le ganó a Japón (39-27) y dejó el estadio de la ciudad de Nantes con la ayuda de muletas para trasladarse.

El entrenador australiano Michael Cheika dispone a Rodrigo Bruni, Facundo Isa, Joaquín Oviedo o Pedro Rubiolo como variantes naturales para ocupar el lugar de Matera en el compromiso de cuartos de final ante Gales, que se jugará el sábado próximo a las 12.00 de Argentina en la ciudad de Marsella.

Hacia allí partió este lunes la delegación nacional luego de abandonar la localidad de La Baule, situada sobre la costa noroeste del país, frente al golfo de Vizcaya, donde se instaló desde su llegada a Francia, hace un mes.

Gales podría sufrir tres bajas

Los apuntados son los aperturas Gareth Anscombe y Dan Biggar, y el fullback Liam Williams. Si bien ninguno está descartado oficialmente, el estado de los tres preocupa en el cuerpo técnico de los Dragones Rojos.

Biggar fue al banco, pero no ingresó, en el último partido de los europeos ante Georgia, que resultó en triunfo por 43-19, mientras que los otros dos no formaron parte de los 23 convocados. En el partido anterior, en la histórica goleada ante Australia por 40-6, Biggar fue titular, aunque debió retirarse a los 12 minutos del primer tiempo y en su lugar ingresó Anscombe. Williams disputó todo el partido ante los Wallabies.

Ante Portugal, Anscombe fue titular y fue sustituido a los 65 minutos por Sam Costelow. Ni Biggar ni Williams fueron convocados para enfrentar a los Lobos. En la ajustadavictoria ante Fiji, en el debut mundialista de Gales, Biggar y Williams fueron titulares, aunque el apertura dejó la cancha a los 59 minutos, por Costelow, mientras que el fullback jugó el partido completo. Por su parte, Anscombre no fue tenido en cuenta por Warren Gatland para enfrentar a los isleños.

Huw Bennett, Jefe de preparadores físicos de Gales, comentó respecto al estado físico de Liam Williams y Gareth Anscombe: «Se están recuperando bien. Liam estaba con muletas después del partido (con Georgia), pero eso fue sólo por precaución. Gareth también se está recuperando bien. Hasta donde yo sé, todos están disponibles para la selección».