Pymes piden abancos créditos a tasas negativas para cubrir cheques rechazados

La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) solicitó créditos a tasas negativas para que las empresas con buena calificación financien cheques emitidos antes del aislamiento social, preventivo y obligatorio que no pudieron ser cubiertos por la merma de actividad.

Además, valoró la nueva línea de financiamiento para micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) sin historial crediticio puesta en marcha por el Gobierno nacional a través del Banco Central (BCRA).

La entidad pyme sostuvo en un comunicado que “el segmento compuesto por las empresas que negociaron cheques antes del 20 de marzo y que, por la falta de actividad, su cobro fue rechazado por el banco emisor, no está contemplado en las medidas de asistencia”.

“Es de público conocimiento el crecimiento brusco de rechazos de cheques desde la reapertura del clearing tras la primera etapa de la cuarentena, un fenómeno que golpeó en particular a las Pymes”, agrega.

Por tanto, Apyme reclama que se exija a los bancos pagar los cheques, ya que “las Mipymes no tienen espaldas para hacerse cargo de las pérdidas infligidas por una situación que es ajena a al desempeño empresarial”.

En este sentido, señalan al sector financiero como “uno de los pocos que han ganado en los últimos cuatro años” y le piden que “acompañe el espíritu de las políticas gubernamentales y apoye definitivamente a las Pymes» con préstamos a tasas negativas «con referencia en el 24% que acordó el Gobierno”.

La Confederación General Empresaria de la República Argentina (Cgera) propuso que las entidades bancarias financien los cheques emitidos rechazados de sus clientes a través de créditos a tasas negativas.

Por su parte, el secretario de Industria de Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Pedro Cascales, dijo que «el crédito de los bancos fue muy escaso», ya que «no colaboraron con la situación, incluso la agravaron porque cortaron las líneas de descubierto».

También se puso en funcionamiento la línea de crédito a tasas del 24% para Mipymes sin préstamos vigentes anunciada por el BCRA la semana pasada, un beneficio que podrá alcanzar a 200 mil empresas.