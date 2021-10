Qatar: jugadores no serán cedidos a sus selecciones hasta una semana antes del inicio del mundial

Compartir

El camino rumbo al Mundial de Qatar continúa a paso firme. Las distintas selecciones del planeta afrontan las Eliminatorias con el deseo de participar del torneo internacional más codiciado, pero en las últimas horas una noticia que publicó el medio francés L’Equipe encendió las alarmas de los entrenadores que dirigen a los distintos representativos nacionales.

Es que los equipos que logren el acceso a la Copa del Mundo, podrán contar con sus jugadores apenas una semana antes del inicio del certamen que se desarrollará entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre del año próximo. Así lo publicó el diario europeo, que asegura haber tenido acceso a una circular que la UEFA envió al respecto a sus 55 federaciones afiliadas.

El reporte del periódico refiere que esa decisión obedece a un calendario plagado de compromisos que prevé el partido final de diversos campeonatos domésticos poco antes del inicio del Mundial.

El torneo en Qatar está programado entre noviembre y diciembre para evitar las altas temperaturas que se registran en el país entre junio y julio, meses en los que habitualmente se lleva adelante la Copa del Mundo. Y como los protagonistas estarán en plena temporada con sus respectivos clubes, la casa madre del fútbol que tiene su sede en Suiza establecerá los 7 días para que los futbolistas se reúnan con sus planteles.

El lunes, Alemania selló su pasaje a la Copa del Mundo y se convirtió en la primera nación en lograrlo vía fase de clasificación, al derrotar a Macedonia del Norte por 4 a 0 y beneficiarse de la derrota de Armenia frente a Rumanía por 1 a 0 en el Grupo J de las Eliminatorias UEFA.

Vale recordar que Qatar, por ser anfitrión, no necesita clasificarse al certamen, sino que ya tiene asegurado ser cabeza del Grupo A. Lo llamativo es que Alemania, una de las grandes potencias de la historia, difícilmente lidere alguna zona ya que se ubica 14 en el ranking FIFA y solo los siete primeros correrán esa suerte.

Según el escalafón internacional, los cabezas de serie serían Qatar, Bélgica, Brasil, Inglaterra, Francia, Italia, Argentina y Portugal, aunque todavía ninguno logró confirmar su presencia en el certamen.

En Sudamérica, Brasil y Argentina tienen la clasificación encaminada, pero las chances matemáticas del resto de los equipos no pueden garantizar las estadías de las potencias de la región. Ecuador y Uruguay estarían quedándose con los otros dos pasajes y Colombia iría al repechaje. Por su parte, en las Eliminatorias de Concacaf, México lidera la zona por delante de Estados Unidos y Panamá, que hoy se ubican en puestos de clasificación, apenas por delante de Canadá, en zona de repechaje. Aunque todavía deben disputarse nueve fechas más, por lo que nada está definido.

Con respecto a las Eliminatorias de la UEFA: Serbia, España, Italia, Francia, Bélgica, Dinamarca, Países Bajos, Inglaterra y Rusia estarían consiguiendo los otros boletos, aunque aún restan dos jornadas. Mientras que Portugal, Suecia, Suiza, Ucrania, República Checa, Escocia, Noruega, Croacia, Rumania y Albania irían al repechaje.

En África, la obtención de un boleto es aún más compleja porque quienes resulten ganadores de los 10 grupos conformados jugarán un duelo de eliminación directa contra otro de los punteros para quedarse con el pasaje. Por el momento, Burkina Faso, Túnez, Nigeria, Costa de Marfil, Mali, Egipto, Sudáfrica, Senegal, Marruecos y Tanzania son los que se están clasificando a la siguiente ronda, cuyos cruces se definirán por sorteo.

Las Eliminatorias en Asia, en donde aún no se ha disputado ni la mitad de los compromisos, Irán, Corea del Sur, Australia y Arabia Saudita hoy están cumpliendo con sus objetivos, mientras que Japón y los Emiratos Árabes se enfrentarían en el repechaje.

Por último, debido a la pandemia del coronavirus, Oceanía ha retrasado su calendario y disputaría toda la clasificación en enero de 2022. Vale aclarar que de los 11 países solo uno accederá al derecho de jugar una repesca contra otro país que podría ser de Conmebol o de Concacaf.

