Qatar prohibirá el ingreso a hinchas no vacunados al Mundial

Compartir

Linkedin Print Whatsapp

El primer ministro, el jeque Khaled ben Khalifa Al-Thani, confirmó que sólo podrán entrar a los estadios los aficionados que estén inoculados. Además, anunció que el país negocia con productores de las dosis contra el coronavirus.

Qatar anunció que no permitirá el ingreso de aficionados que no estén vacunados contra el coronavirus a los estadios del Mundial 2022. Debido a esto, Doha busca obtener un millón de dosis para inocular a los fanáticos que lleguen al país.

“Debido a la posibilidad de que algunos países no puedan vacunar a todos sus ciudadanos, estamos en negociaciones con una empresa para que nos suministre un millón de dosis”, anunció el primer ministro, el jeque Khaled ben Khalifa Al-Thani, según QNA. “Qatar no autorizará a los aficionados que no estén completamente vacunados a entrar en sus estadios”, agregó.

Luego, el funcionario manifestó que la medida se tomó en pos de “proteger a ciudadanos y residentes” qataríes. Según el primer ministro, más del 70% de los habitantes recibieron, al menos, una dosis de la vacuna.

En febrero pasado, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, anunció que los partidos del Mundial se jugarían a estadios llenos. En tanto, en abril, el ministro de Relaciones Exteriores, Mohammed ben Abderrahmane al-Thani, confirmó que el país organizador se encontraba en negociaciones con productores de vacunas para obtener dosis.

Compartir

Linkedin Print Whatsapp