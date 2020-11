Compartir

Así como la Policía no se cansa de recorrer todos los fines de semana para detectar fiestas clandestinas, debe actuar de la misma forma para atrapar a delincuentes que no se cansan de robar y tienen amplios prontuarios. Hay denuncias puntuales y no hacen nada. En Formosa hay más detenidos por salir a bailar que por robar. Así estamos.

