Es una falta de respeto que los precios de las mercaderías más indispensables no dejen de tener subas que encima son semanales. No sé realmente donde quieren que lleguemos con esta inflación que nos tiene asfixiados. No hay bolsillo que aguante, ni trabajando todos los miembros de una familia. Este país está cada vez peor.

