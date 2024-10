Qué determinó la autopsia al cuerpo de Ezequiel Altamira, el chico asesinado a la salida de un boliche

La autopsia realizada al cuerpo de Ezequiel Altamira, el adolescente de 16 años asesinado tras salir de un boliche en la localidad bonaerense de Ituzaingó, determinó que murió debido a un golpe que recibió en la sien izquierda, informaron fuentes oficiales a Infobae.

Por el crimen del menor hay tres detenidos: un chico de 14 años, que es señalado por los investigadores como el presunto autor del asesinato y que no es punible, pero está recluido en un instituto de menores; y otros dos, de 17 y 19, que se analiza su participación en el hecho.

Según las fuentes consultadas, el fiscal Guillermo Rodríguez Rey, de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 de Morón, recibió en las primeras horas de este lunes el informe preliminar de la autopsia al cuerpo de Ezequiel, que fue realizada el domingo.

Según el texto, al que accedió este medio, el adolescente asesinado la madrugada del sábado recibió un golpe en la sien izquierda que le provocó una fractura de cráneo en la región parietal. “Eso le generó una hemorragia con coágulos que le comprometieron todo el cerebro y que lo condujeron a la muerte”, se detalla en el informe.

Los forenses señalaron que el cuerpo de Ezequiel presentaba solo algunas lesiones menores (raspones) en una de sus rodillas y en la mano, compatibles con la caída en el pavimento que le provocó el ataque de, presuntamente, el menor de 14 años: que es quien le pega a la víctima, en base a testimonios y videos recabados hasta ahora en la causa que se investiga como homicidio en ocasión de robo.

También es ese menor el que le roba el celular a Ezequiel cuando ya estaba en el piso. Tras el arresto del chico, la jueza de Garantías N°2, Cecilia Drago, convalidó que el acusado fuera alojado en un instituto cerrado bajo una medida de seguridad. No puede ser condenado debido a su edad, y podría recuperar su libertad en uno o dos años, según señalaron fuentes judiciales.

Rodríguez Rey tiene en claro el rol del detenido de 14 años, pero quiere circunscribir bien cuál fue la participación de cada uno de los integrantes del cuarteto en particular que se ve en los videos entrando a una casa a cambiarse tras el crimen.

Además del chico de 14 años, la Policía Bonaerense detuvo a su hermano, de 19, y a un adolescente de 17. Ambos están a la espera de que se definan sus roles en el crimen. Este lunes, se tomaron varias testimoniales que le permitirán al fiscal afinar quiénes serían los integrantes del grupo que estaban con los apresados.

“Realmente no hay un ataque en patota”, contaron las fuentes del caso que buscan más elementos para robustecer la acusación contra el mayor y el chico de 17 años. Por lo pronto, ninguno de los dos adolescentes detenidos punibles tiene antecedentes. Por lo que siguen involucrados en la investigación a la espera de que surjan elemento que determinen su situación procesal.

“Se ve que el que comete el ataque es uno solo y es el menor no punible”, resaltaron.

Los investigadores pudieron reconstruir que la madrugada del sábado pasado Ezequiel y sus amigos salieron del boliche que se popularizó como Club Leloir y fueron hasta una plaza a esperar el coche que los llevaría a su casa a descansar.

En ese contexto, un grupo de, al menos, ocho jóvenes pasaron de largo frente a ellos, pero luego dos regresaron y se acercaron de forma amenazante a Ezequiel y sus amigos.

“Los encararon y les dijeron: ‘Párense de manos’. Los corrieron para pegarles, el menor de 14 lo agarró a Ezequiel, lo golpeó en la nuca desde atrás y, después, lo pateó cuando ya está en el piso y le sustrajo el celular”, describieron las fuentes del caso a este medio lo sucedido.

Creen que le pegó con una manopla. Lo cierto es que Ezequiel se fue del lugar con sus amigos y a la mañana siguiente no reaccionó. Fallecería horas después.