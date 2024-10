Qué dicen las encuestas que maneja la Casa Rosada para 2025 y quiénes son los candidatos preferidos

El círculo chico de Javier Milei aún es escéptico de ciertos candidatos y delinean la estrategia electoral para el año próximo. La alianza que podría tejerse con el PRO en la Provincia y la victoria que buscan tener en la Ciudad

Aún falta más de medio año para que cierren las inscripciones de candidaturas para las elecciones legislativas de 2025. Pese al tiempo que resta, prácticamente todos los actores políticos ya están haciendo sus cálculos para ver qué alianzas establecer y qué posibles candidatos ir empoderando.

La Libertad Avanza no escapa a esa lógica. Ahora teniendo su propio partido nacional y sin necesidad de establecer alianzas con sellos de goma para presentarse en las provincias, el triángulo de hierro del gobierno compuesto por Javier Milei, Karina Milei y Santiago Caputo tienen la potestad de establecer quiénes son las mejores opciones para integrar la lista libertaria.

En ese sentido, el Presidente pareciera no involucrarse tanto en esos asuntos como sí lo hacen su hermana y el asesor presidencial. La razón es simple: la primera fue quien tomó la batuta para liderar el partido nacional y poner a los diferentes dirigentes provinciales en colaboración con Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem; mientras que el segundo es quien contrata (y hace) los estudios de opinión pública que le dan el insumo para analizar el panorama y, así, decidir qué hacer con la estrategia política.

En el entorno del jefe libertario están especialmente a lo que pueda llegar a suceder en la Ciudad de Buenos Aires. Hay, incluso, un deseo mayor por armar una lista sólida allí que en la Provincia: el premio mayor es arrebatarle el distrito más preciado por el fundador del PRO siendo primera fuerza en el distrito porteño.

Se trata de un deseo simbólico (la Provincia disputa muchas bancas más que la CABA), pero que también se ampara en que habrá recambio de senadores en 2025. Los porteños Martín Lousteau (UCR), Guadalupe Tagliaferri (PRO) y Mariano Recalde (UP) son a quienes se les vence el mandato el año próximo: lógicamente, ninguno de ellos está en carpeta de los libertarios.

Entrevistado por El Cronista, Manuel Adorni reconoció que le gustaría ir como candidato a senador. En su entorno afirman que, de todas maneras, no tendrá problema en ir a dónde le diga Milei. Según los números que manejan en Casa Rosada, el vocero presidencial tiene un diferencial de imagen muy bueno al igual que Patricia Bullrich -otra de las personas que suena para candidatearse el año próximo en Ciudad-.

“El tema con Patricia es que no quiere. Además, si bien tiene una imagen positiva muy alta, también tiene una negativa similar. Manuel [Adorni] no tiene el nivel de conocimiento de tiene ella, pero eso se construye. Retrotraer una imagen negativa es más complicado”, explicó a este medio una altísima fuente palaciega.

Quienes conocen a la ministra de Seguridad afirman que no se quiere presentar salvo una excepción: que haya una boleta del PRO con la cara de Mauricio Macri. “Creo que no la va a poder parar nadie. Se ganó decidir lo que ella quiere”, reconocen cerca de Milei.

En tanto, a Adorni ya lo preparan para ser su candidato. Milei no vería con malos ojos al periodista Esteban Trebucq para sucederlo. Tampoco resulta improbable que el subsecretario de Prensa Javier Lanari tome sus funciones. De todas maneras, afirman que falta mucho tiempo para hacer proyecciones.

En La Libertad Avanza aseguran que “en la Ciudad somos la primera fuerza”. En el PRO lo dudan, aunque saben que los libertarios son mucho más fuertes que ellos en territorio bonaerense, particularmente donde más importa: la Primera y la Tercera Sección Electoral (los cuales engloban al Conurbano Bonaerense).

Justo para la elección en ese distrito es donde salió a hablar Milei algunos meses atrás cuando afirmó que José Luis Espert debía ser la cabeza de lista para diputados nacionales. ¿Esto lo comparten en el entorno del Presidente? Pareciera ser que no. Ni Karina Milei ni Santiago Caputo tienen un vínculo con el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

“¿Por qué debería ser el primero en la lista?”, advierten en Balcarce 50. Hay otros dirigentes a los que están midiendo. Algunos de ellos son, por ejemplo, los diputados nacionales Diego Santilli y Cristian Ritondo. Cerca de ambos dirigentes del PRO reconocen dos cosas: que la alianza nacional entre ese partido y LLA no va a existir, pero que sí se está trabajando para que eso sí sea posible en la provincia de Buenos Aires.

“Tanto a ellos como a nosotros tenemos a Kicillof que no baja de los 30 puntos. Si nos dividimos perdemos efectividad. Hacer alianza en Provincia pareciera ser lo lógico para ambas partes [el PRO y LLA]”, afirman en el partido amarillo. Los estrategas políticos del gobierno tienen una lectura del escenario bonaerense similar, pero advierten que en las alianzas con el PRO serán contadas.

Quien, en este contexto, dio una definición electoral para nada menor es el vicepresidente nacional de La Libertad Avanza, Martín Menem. Acompañado por Karina Milei en un acto partidario en La Plata, afirmó: “En 2025 se hará lo imposible para tener 90 legisladores en el Congreso. No vamos a hacer alianzas electorales, vamos a hacer alianzas ideológicas. Por eso necesitamos dirigentes firmes y leales que defiendan las ideas de la libertad”.