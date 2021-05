Qué dijo Kuschevatzky sobre la polémica salida de Érica Rivas de la versión teatral de Casados con hijos

Compartir

El guionista de la versión teatral de la popular sitcom habló por primera vez del escándalo que se generó cuando la actriz reveló que la “habían echado” del proyecto.

La adaptación teatral de la exitosa sitcom Casados con hijos iba a debutar en el Gran Rex durante las vacaciones de invierno de 2020. Con récord de entradas vendidas de manera anticipada, cancelaron las funciones para enero de 2021 por la pandemia. Finalmente, la productora RGB (de Gustavo Yankelevich) decidió su cancelación. Antes de que levantaran el proyecto de manera definitiva, Érica Rivas, la actriz que interpretaba a María Elena Fuseneco en la tira, anunció que no formaría parte de la puesta. Su salida del proyecto no fue en buenos términos.

“Yo no me fui, a mí me echaron”, aseguró la actriz sobre la esperada obra, que contaba con la dirección de Guillermo Francella y los guionistas Axel Kuschevatzky y Diego Alarcón. “Me echaron por ser feminista, que para ellos era ser hinchapelotas. De hecho me decían: ‘No seas pan amargo’. Porque era la hinchapelotas que les marcaba cosas”. En diálogo con Página 12, señaló: “Me sacaron de las fotos de promoción, de la marquesina del teatro que ya estaba lista. Y lo hicieron por WhatsApp, a la vez que hacían público un mail privado”.

Respecto al humor de la obra teatral, el foco de conflicto con su personaje en particular y con la trama de Casados con hijos en general, la artista afirmó: “Yo pedía que buscáramos opiniones, una asesoría. Ese mail lo mandé después de que me llegaran unos mini guiones para hacer avances por radio y la verdad es que no entiendo cómo a esta altura de la historia vamos a seguir riéndonos de los bigotes de una mujer”.

Aunque Axel Kuschevatzky no suele meterse en ninguna polémica ya que cosecha un perfil bajo, el guionista habló de este escándalo en una entrevista desde Los Ángeles: “Me parece que en los procesos de armar proyectos siempre hay circunstancias, no todos tenemos por qué leer las cosas de la misma manera”.

En diálogo con el periodista Juan Etchegoyen en el ciclo Mitre Live, el productor de cine señaló: “Que después cuando algo genera tanto interés que siempre es positivo, también genera un montón de interpretaciones. No me pasó sólo con este proyecto, me pasó con todos”.

Además, Axel puso como ejemplo las especulaciones que giraban en torno a Los Simuladores, la exitosa serie creada por Damián Szifron: “Escuché tantas teorías como con Los Simuladores, ¿Se bancan o no?, cosas por el estilo, entonces creo que hay que estar agradecido al interés de la gente, en especial de la cosas que hacemos”.

Luego, el guionista aseguró que todavía hay incertidumbre respecto a si se podrá concretar este espectáculo en un futuro: “Yo sé lo mismo que saben ustedes, mi trabajo en la obra es ser autor. Las decisiones de la vuelta al teatro no son nuestras. No es un proyecto que se pueda hacer con un aforo del 10%. No soy yo el que tiene que responder esa pregunta, me muero de ganas”. Y por último, manifestó: “Nosotros estuvimos trabajando la obra y encontrándole el tono”.

Cabe recordar que Florencia Peña también se había metido en la polémica sobre la abrupta salida de su colega del elenco. En una entrevista con el ciclo Hay que ver la conductora de Flor de Equipo aseguró: “Lo único que te voy a decir es que nosotros hicimos muchísimo para que ella esté. Me sorprende. Nos hemos juntado a tomar café. Yo tengo una mirada feminista sobre la vida, no lo tengo que explicar. El libro no tenía nada que fuera a generar controversia ni nosotros íbamos a atacar a las mujeres”.

También, la actriz que interpretaba a Moni Argento en la exitosa sitcom explicó: “Entendemos que haciendo ese programa estamos haciendo una crítica per se. Nada de lo que sucede es literal. Nos reímos del machismo. Es como tratar de modificar a Homero. Pepe es el típico macho argento. Ella es una mujer con muchos problemas… Yo creo que acá hubo una cuestión de elección, de decidir de alguna manera por una cuestión de que no acordaba y yo lo respeto. Respeto absolutamente que alguien no acuerde con lo que se iba a hacer”.

Por último, señaló que Guillermo Francella también “hizo mucho” para que Érica participara en este proyecto teatral. “Seguramente tengan diferencia de criterios. Pero subestimarme a mí como protagonista de Casados con Hijos… Nada iba a suceder que no estuviera bien. No es la única persona, hay dos mujeres más dentro del elenco, yo soy la protagonista”, explicó la conductora al ciclo de El Nueve.

