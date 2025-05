Qué es la deflación: por qué Milei la defiende y a la vez advierte de sus riesgos

Veinte años después de terminar su gobierno, el expresidente de Estados Unidos Herbert Hoover se despachó con todo contra su ministro de Economía (secretario del Tesoro), quien ya había fallecido (Andrew Mellon). Lo culpaba de ser el responsable de haber hundido la economía en la depresión y la crisis.

“El señor Mellon tenía una sola fórmula: ajustar los precios, ajustar el mercado de trabajo, ajustar el mercado de acciones, ajustar el campo y ajustar el negocio inmobiliario. Todo tenía que bajar de precio y achicarse. Sostuvo, incluso, que el pánico no era algo malo. Me dijo: ‘Voy a purgar el sistema de lo que está podrido’. La gente tendrá que trabajar más duro para ser más productiva y tener más apego a la moral. Los valores se ajustarán: las personas emprendedoras recogerán los restos del naufragio de aquellos más incompetentes”.

En sus memorias, Hoover escribe como si hubiera querido hacer más políticas en vez de seguir el consejo de su secretario del Tesoro de que la doctrina ajustadora y la deflación, en el mediano o largo plazo, darían sus frutos como una medicina para la economía.

“Pero Hoover no completó el ajuste, intervino masivamente para sostener precios y subvencionar sectores. Como dice Rothbard, el New Deal empezó con Hoover. Por eso la Gran Depresión.

En cambio, en la crisis de 1921 hubo sectores que dejaron ajustar libremente y la economía se recuperó rápido del auge inflacionario”, cuenta a Clarín el economista Philipp Bagus, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, en Madrid.

Bagus fue citado esta semana por el presidente Javier Milei, nombrando su libro Defendiendo la deflación. No es la primera vez que el Presidente lo hace. Pero quizás ahora es más relevante que lo haga porque cambió el contexto: la inflación en Argentina vuelve a mostrarse en descenso tras el dato de abril. Y las expectativas ratifican que continuaría así e incluso en algunos sectores se ven bajas de precios nominales hoy en Argentina.

Pero hay más. El martes Milei ratificó que detrás de su teoría de la demanda de dinero como función espejo del consumo intertemporal, si se mantiene a rajatabla la oferta de pesos y no se devalúa el peso, se corre el telón que mostrará el escenario donde el Presidente quiere que se juegue el partido de la economía en los próximos años en Argentina: las empresas adaptándose o morir -como dice en privado el Presidente-, los argentinos utilizando los dólares del colchón y la economía deflacionando como consecuencia del aumento de la productividad.

El Presidente hizo una salvedad técnica de la deflación y el proceso de que bajen los precios. “¿Cuál es el problema hoy en día? Que la estructura contractual no está preparada, por lo que si (el tipo de cambio) se me va muy rápido al piso de la banda y yo limpio el money overhang (sobrante monetario), pero en esa transición no tengo acomodada la estructura contractual, puedo estar mandando empresas a la quiebra”.

Algo así le pasó a Hoover e, incluso, con la convertibilidad a Carlos Menem en la Argentina al final de los 2000: contra lo que mucho se dice, Menem en verdad no hizo o no terminó las reformas de fondo. Milei busca ir por ahí.

En la Argentina, las empresas pueden bajar los salarios de los trabajadores bajo condiciones específicas consideradas en la Ley de Contrato de Trabajo. Dentro del marco de un procedimiento preventivo de crisis o con el consentimiento del trabajador.

El aumento de la demanda de dinero, máxime si las personas atesoran plata pero no la gastan, puede gatillar una crisis de sobreproducción, como ya lo dijo John Stuart Mill ya en 1829. En ese caso la deflación no es buena.

Para otros, en cambio, si la deflación se da por una suba de la productividad como en EE.UU. entre 1865 y 1896, es un buen signo (así lo plantean economistas como George Selgin). Bagus responde por qué la deflación tiene mala prensa y se la asocia a la bancarrota. En la Argentina se la vincula a la crisis de 2001.

“Cuando aumenta la productividad y se producen más bienes y servicios y al mismo tiempo no cambian otros factores, los precios bajan -responde Bagus-. El sistema bancario se beneficia de la inflación y de la política monetaria expansiva. Tiene un interés de decir que la deflación de precios es mala y que habría que inflar la masa monetaria para prevenirla”.

Y agrega el alemán: “En una deflación ganan los acreedores y pierden los deudores. El Estado es el deudor más grande en la economía. De allí su interés de pintar la deflación como algo malo. En una deflación de precios, ganan los usuarios de la moneda, la gente común y pierde la casta”. Y termina opinando que “otra razón por el temor de la deflación es la ilusión monetaria. Las personas miran los precios nominales y no los reales. Luego, hay personas que temen la deflación porque coincidió con la Gran Depresión. Pero es solo una correlación, no una causa. Erróneamente asocia deflación con depresión cuando la inmensa mayoría de la deflaciones coinciden con un crecimiento fuerte de la economía”.

En ese sentido, Milei dijo el martes: “Nosotros ahora tenemos una economía que debería tener una estructura contractual deflacionaria y la estructura contractual de Argentina hoy es de una economía con inflación”.

¿Llegará la deflación a la Argentina?.