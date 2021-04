Compartir

Hace días fui a la guardia del 2 de Abril por una angina que me tenía sin poder hablar y no me quisieron atender ni medicar, me dijeron que me haga gárgaras con bicarbonato y listo. De la fiebre que tenía pedí que me inyecten algo y ni eso hicieron. Al final están desesperados por el covid, pero desatienden otras dolencias en los pacientes. Vergonzoso el sistema de salud tan aclamado.

