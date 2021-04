Compartir

Linkedin Print

La gente ya no sabe qué hacer de tanto ir de un lado para otro y no lograr atenderse en clínicas y sanatorios que exigen un PCR negativo para ingresar. Lo peor es que no tenemos dónde hacernos porque en todos lados faltan elementos para hisopar. Ya perdimos varios turnos por este tema. Necesitamos una solución urgente por favor, esto también se trata de salud.

Compartir

Linkedin Print