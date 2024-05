«Que la empresa consiga para pagar dos sueldos y liberamos las unidades»

Diego Mendoza, secretario general de UTA Formosa en contacto con el Grupo de Medios TVO se refirió a cuál es la situación de los trabajadores de la empresa Crucero del Sur que están de paro hace más de 50 días por falta de pago de sueldos y dejó en claro que no van a deponer la postura de “lucha” hasta en tanto se cumplan con los haberes. “Que la empresa consiga para pagar dos sueldos y ahí liberamos las unidades para que las vendan”, lanzó.

“Hoy -por ayer- se cumplió el día número 55 de paro que no tenemos respuestas por parte de la empresa ni de la Municipalidad. La marcha que realizamos tenía que ver con eso”, comenzó diciendo.

Seguidamente señaló que “tenemos incertidumbre por no saber si vamos a seguir trabajando porque realmente no sabemos si tenemos una continuidad laboral o no”.

Consultado si es que Crucero del Sur les hizo algún tipo de propuesta de indemnización recordó que hace un mes atrás cuando estaba el anterior “negociador” “se había pactado el compromiso de poner al día dos sueldos (febrero y marzo), con esa condición poder sacar algunos colectivos para venderlos y así cancelar los haberes. Nosotros no veíamos con malos ojos eso, pero lo cierto es que pasaron los días y nuevamente hemos quedado sin nada”.

“Luego cayó el anterior gerente Aguirre Cesar quien planteó el pago solamente del mes de febrero, pidió nuevamente los colectivos para venderlos y así cancelar la deuda”, continuó diciendo y lamentó que “nos mintieron tanto en todo este tiempo que ya no les creemos, entonces en asamblea resolvimos con los compañeros que traten de cancelar por lo menos dos sueldos, sabemos que la empresa lo puede hacer, pero lamentablemente notamos que están más interesados en cumplir con la deuda que tienen con la Municipalidad y no con sus propios trabajadores”.

Asimismo, Mendoza dijo que como no es “clara” la situación en la asamblea del viernes decidieron que “la empresa consiga los fondos para pagar los sueldos, cuando lo haga liberamos el lugar para que puedan vender los colectivos”.

“Lo que se nota a las claras es que la empresa tiene la intención de dar a la Municipalidad 15 colectivos para saldar su deuda y los trabajadores debemos seguir esperando, es ilógico eso”, afirmó el gremialista.

Finalmente, Mendoza dejó en claro que actualmente tienen dios problemas: “uno es el tema de los sueldos caídos que tenemos que cobrar con la empresa y el otro es la continuidad laboral. Si bien es cierto que la empresa manifiesta que va a vender los colectivos para indemnizar a los compañeros y luego se va, pero también necesitamos tener certidumbre respecto a si la empresa que viene va a tomarnos, queremos garantías que nuestros compañeros van a seguir trabajando”.