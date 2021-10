Qué le recriminó Florencia Peña a Mariano Otero al enterarse de su romance con Rosario Ortega

Compartir

Rosario Ortega (35) y Mariano Otero (44) están en pareja, muy enamorados. Recientemente, la cantante y el bajista y compositor fueron vistos a los besos y agarrados de la mano en el Saldías Polo Cultural. De esta manera, los artistas ya no ocultan su relación amorosa, según informaron la semana pasada en el ciclo Los Ángeles de la Mañana, conducido por el periodista Ángel de Brito por la pantalla de El Trece.

El músico estuvo casado con Florencia Peña y a pesar de estar divorciados desde hace años tienen un excelente vínculo por la crianza de sus dos hijos, Tomás y Juan. Apenas se conoció la noticia de este romance, la conductora de Telefe aseguró con total sinceridad: “A mí me pone muy feliz verlo a Otero feliz, porque yo lo quiero mucho”.

En una entrevista con el ciclo Intrusos (América), conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, la actriz señaló que todavía no los vio juntos y aprovechó para aclarar: “Si él está bien, yo estoy bien y mis hijos están bien”. Fiel a su estilo, ella reveló que sí le hizo una crítica al padre de sus dos hijos mayores relacionada a la diferencia de edad que tiene con Rosario: “Lo único que le recriminé fue: ‘¿Por qué tan joven?”.

Por último, la conductora del ciclo Flor de Equipo se refirió a Rosario: “Ella me encanta. Yo a los Ortega los amo, los quiero mucho a todos. Así que me encanta. Si es un Ortega, está bien”. Cabe recordar que la cantante, que ha trabajado con artistas como Charly García y Fito Páez, es la hija menor de Palito Ortega y Evangelina Salazar. Esta semana, ambos fueron al Multiteatro ver a otra de sus hijas, Julieta Ortega, al teatro para celebrar su cumpleaños número 49.

De esta manera, el matrimonio disfrutó de la función de Perdida mente, un espectáculo inteligente y sensible dirigido por José María Muscari que invita también a la reflexión y a pasar un momento agradable. También estuvieron presentes Benito Noble Ortega, el hijo de Julieta con Iván Noble, y sus hermanos Sebastián y Luis Ortega.

Antes de ponerse en pareja con Mariano, Rosario tuvo en un romance con Lautaro Cura, el hijo de Gabriela Michetti. Por su parte, el bajista estableció una larga relación con Flor Peña hasta que se separaron en 2012, luego de haber sido víctimas de un hacker que pudo acceder a un video íntimo que ella había filmado con el músico y lo publicó en redes sociales. “Me sentí absolutamente acusada, denigrada como mujer y también sentí como que tenía que pedir disculpas por haber hecho eso en mi intimidad. Todavía estoy con cinco juicios esperando una resolución”, detalló en su programa al recordar ese tremendo episodio.

Más tarde, la conductora de Telefe rehízo su vida con el abogado salteño Ramiro Ponce de León y tuvo a su tercer hijo, Felipe. Mientras que el artista también formó una nueva familia con una dibujante llamada Eugenia y se convirtieron en padres de Ana y Fidel. Tras su separación, ahora Mariano disfruta de su romance con Rosario Ortega. Como ambos tienen perfil bajo, todavía no hablaron de su historia de amor en los medios.

